Авдонин о решениях Трампа по криптовалюте: фактически они говорят – мы убираем доллар

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Вот этот вопрос «А где США?» начинают задавать уже сейчас и в Европе. А почему? Ты можешь диктовать условия только тогда, когда ты богатый. А Соединенные Штаты Америки в настоящее время небогатые. Все говорят, что в Соединенных Штатах Америки наибольшее количество золота, потому что они со всего мира вытащили золото. Золото является природным эквивалентном стоимости. Говорят, самое большое количество биткоинов там. Вспомните, когда Трамп пришел, первые решения какие его были – включить в резерв крипту и включать туда крипту, которая будет конфискована в результате каких-то выявленных операций. То есть фактически они говорят: мы убираем доллар, убираем систему старых платежей и будем контролировать крипту, понимая, что финансовая модель, основанная на долларе, печатном долларе, начинает давать сбои. И вот этот процесс перехода к новому эквиваленту стоимости в виде криптовалюты, к некой привязке к доллару надо было проводить еще лет 10 назад. И проблема Соединенных Штатов Америки как раз заключается в том, что они не успели это сделать. И сейчас они проигрывают. Экономически проигрывают в первую очередь Китаю. Мы недавно видели американскую статистику, сами американцы это выявляют, показывают, что объем производства товаров в Соединенных Штатах Америки составляет 2,2 триллиона, именно товаров, не путать с ВВП, потому что ВВП США формируется в том числе за счет сферы услуг – финансовых операций, страховых операций. Так вот производство в Китае – 4,4 триллиона, то есть в 2 раза больше. Но с производством что всегда связано? Это количество товаров и услуг, которые могут быть предоставлены. Так вот этих товаров в США не хватает. Поэтому Трамп к чему призывал? Давайте, европейцы, перемещайте ваши автомобильные предприятия, авиационные предприятия, телекоммуникационные, нефтехимические на территорию Соединенных Штатов Америки. Давайте, другими словами, сделаем баланс между нашими финансами и товарами. И тогда нам, Америке, снова будут верить и снова будут давать доллары, не опасаясь того, что финансовая модель Соединенных Штатов Америки рухнет.

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