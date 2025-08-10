Белорусы защищены от кибератак? Мнение эксперта по нацбезопасности
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Понятно, военные угрозы, когда стоят солдаты, формируются механизированные войска и прочее, это одно. Это видно глазами. А когда война приходит по проводам, я про кибербезопасность. С этой точки зрения мы защищены?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Слава богу, мы на это обратили внимание давным-давно. И когда другие еще смеялись, мы уже разработали теоретические положения. Это первый момент.
Второй момент. Кибербезопасность – основной элемент современных специальных действий и используется для воздействия на высокотехнологичные объекты.
Мы уже определили, что такое объекты, какие у нас есть, какие есть у противника. И все эти нюансы есть в нашей Военной доктрине, реализованы в практике. У нас есть силы, средства, алгоритмы, соответствующее программное обеспечение, которое позволяет решать эти задачи.
Александр Осенко:
Но я бы хотел сказать не только о военных и стратегических объектах. Я хотел бы еще подвести к нашим зрителям. Я говорю и про фишинг, и про все остальные киберугрозы.
Николай Бузин:
Это немножко другая составляющая. Назовем ее внутренней составляющей. Есть та, которая является боевой, или военной составляющей, а есть у нас еще та составляющая, которая находится в ведении нашего уважаемого МВД. По большому счету, это их сфера.
Когда наши люди отдают собственные деньги по собственному желанию... Ведь скажите мне, кто заставляет? Это не кибератака. Это не более чем информационно-психологическое воздействие. Это именно воздействие на социум и на отдельного индивидуума. Это другая составляющая.
Надо как можно больше рассказывать людям, объяснять, что это такое. Более молодому поколению объяснять более старому поколению, пожилым людям, что не надо этого делать. Это новое, то, чего не было, скажем, 10-20 лет назад. И все – результат будет.
Бузин: в нашей стране сделано все, чтобы войны у нас в ближайшее время не было.