Белорусы защищены от кибератак? Мнение эксперта по нацбезопасности

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Понятно, военные угрозы, когда стоят солдаты, формируются механизированные войска и прочее, это одно. Это видно глазами. А когда война приходит по проводам, я про кибербезопасность. С этой точки зрения мы защищены?

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Слава богу, мы на это обратили внимание давным-давно. И когда другие еще смеялись, мы уже разработали теоретические положения. Это первый момент. Второй момент. Кибербезопасность – основной элемент современных специальных действий и используется для воздействия на высокотехнологичные объекты. Мы уже определили, что такое объекты, какие у нас есть, какие есть у противника. И все эти нюансы есть в нашей Военной доктрине, реализованы в практике. У нас есть силы, средства, алгоритмы, соответствующее программное обеспечение, которое позволяет решать эти задачи.