ХК «Динамо» потерпел поражение в заключительном матче товарищеского турнира «Кубок Минска»

Хоккеисты столичного «Динамо» потерпели поражение в заключительном матче товарищеского турнира «Кубок Минска», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках значился магнитогорский «Металлург». Оба клуба в преддверии нового сезона обновили свои составы, в том числе шанс проявить себя получили и молодые игроки. Первая треть осталась за гостями, они полностью контролировали ситуацию на льду и обеспечили себе преимущество в две шайбы. Дубль оформил Дмитрий Силантьев. В середине второго периода Никита Коротков упрочил перевес «уральцев». В заключительной трети наши парни приложили немало усилий, чтобы отыграться, одна из атак увенчалась успехом, отличился капитан минчан – Андрей Стась. Но больше цифры на табло не менялись. Поражение – 1:3.