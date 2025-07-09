Кто такие трендсеттеры и как они влияют на аудиторию?

Евгения Гуринович, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:

Недавно услышала такое слово, как трендсеттеры, что для меня стало удивительным, оно непопулярно используется. Это люди, которые своими мнениями и рекомендациями влияют в значительной степени на большую аудиторию в Instagram. И как раз таки была подпись, что раньше это были знаменитые спортсмены, политики. И что мы видим сейчас? Сейчас это в основном блогеры.

Также многие считают инфлюенсеров за лидеров мнений. И действительно их можно сейчас таковыми назвать, потому что они в значительной степени влияют на людей. Но эти понятия все-таки имеют свои отличия, так как инфлюенсеры получили свою популярность в первую очередь за счет интернета, но могут даже не разбираться в теме, о которой они говорят. А все-таки лидеры мнений – это люди, которые завоевали авторитет благодаря тому, что они много знают, разбираются в теме, которую они доносят. Да, чаще всего это более узкие специалисты, конкретно направленные на одну тему, в отличие от блогеров, которые могут «переобуваться» на каждую тему и выдвигать свои инициативы.