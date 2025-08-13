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Маркетплейсы – это здоровая история с точки зрения финансов? Ответил аналитик

13 августа 2025 17:25
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Природа понятна – быстрее, больше. С точки зрения финансов это вообще здоровая история? А как отслеживать вот эти вот все потоки?

Маркетплейсы – это здоровая история с точки зрения финансов? Ответил аналитик-2

Алексей Бакун, финансовый аналитик:
С точки зрения финансов самого человека, это вполне здоровая история, потому что на маркетплейсах можно найти товары аналогичные, которые продаются в физических магазинах. Там можно выбрать сразу из множества магазинов приемлемую цену и сроки доставки.

Если рассматривать это с точки зрения других магазинов, к которым люди не ходят, то здесь уже момент другой. Человеку гораздо проще найти 15 минут свободного времени, пока он завтракает, обедает, ужинает или какими-то свободными делами занимается. Телефон в руках – выбрал все, что нужно, не надо никуда идти. Но тут теряются тогда социальные связи.

Человек экономит деньги, время, с одной стороны. У него появляется гораздо больше времени.

Маркетплейсы – это здоровая история с точки зрения финансов? Ответил аналитик-4

Григорий Азаренок:
А они берут себе маржу, как магазины? В себестоимость закладывают логистику, транспорт, свои услуги?

Алексей Бакун:
Это же бизнес, конечно, он не будет работать в убыток. Вся эта цепочка достаточно открытая, эту информацию можно почитать.

Никто не будет без денег работать, вся логистика закладывается, но там работают в основном импортеры – крупные поставщики, которые могут предложить цену, достаточно хорошую. Просто в физических магазинах ты общаешься, двигаешься, ходишь, получаешь какое-то удовольствие, смотришь на мир, а не в экран телефона.

Поэтому для человека, социального животного, – лучше ходить. Как для человека, который экономит свои деньги и время, лучше покупать на маркетплейсе.

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# Интернет # Деньги # Григорий Азаренок # Интернет-магазины

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