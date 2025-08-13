Маркетплейсы – это здоровая история с точки зрения финансов? Ответил аналитик

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Природа понятна – быстрее, больше. С точки зрения финансов это вообще здоровая история? А как отслеживать вот эти вот все потоки?

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

С точки зрения финансов самого человека, это вполне здоровая история, потому что на маркетплейсах можно найти товары аналогичные, которые продаются в физических магазинах. Там можно выбрать сразу из множества магазинов приемлемую цену и сроки доставки. Если рассматривать это с точки зрения других магазинов, к которым люди не ходят, то здесь уже момент другой. Человеку гораздо проще найти 15 минут свободного времени, пока он завтракает, обедает, ужинает или какими-то свободными делами занимается. Телефон в руках – выбрал все, что нужно, не надо никуда идти. Но тут теряются тогда социальные связи. Человек экономит деньги, время, с одной стороны. У него появляется гораздо больше времени.