С лёгкостью и юмором рассказывает про армию. Узнали у Руслана Шкодина, как ему удалось стать популярным в соцсетях

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Руслан Николаевич, вы госслужащий, парламентарий, серьезный эксперт, но вы еще и блогер. Сколько у вас подписчиков?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Где-то 836 тысяч в TikTok, около 260 тысяч в Likee, 6 тысяч с чем-то в Instagram.

Евгений Пустовой:

Как удается? Как добиваться? Вы что там делаете?

Руслан Шкодин:

Я не собирался стать блогером, мне это вообще было неинтересно. Побудила меня ситуация в 2020 году, когда мне просто захотелось донести до людей, потому что я видел, что происходит в стране, захотелось донести до людей правду. Я пробовал различные соцсети, больше всего зашел TikTok, были сначала серьезные ролики о ситуации в стране. Но потом ситуация нормализовалась, определенное количество подписчиков набралось, и посоветовали мне блогеры-миллионники перейти на более юмористический контент, но с той подоплекой, которую я хотел доносить до людей. На тот момент это было про армию. И получилось так, что людям стали интересны эти ролики, они подписывались. Помимо самих роликов к TikTok, был привязан Instagram, где я отвечал на вопросы, которые уже действительно серьезные, которые людей интересовали. Люди получили ответы компетентные. Наверное, информация распространялась, потому что вопросов все больше и больше было, так появились подписчики.

Что еще, может быть, зацепило людей, потому что про армию донести хотелось много, но всегда это были какие-то серьезные передачи, а здесь было с легкостью, с юмором.