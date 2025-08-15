Переговоры Трампа и Путина стартовали на военной базе в Анкоридже в формате 3 на 3

Все внимание мира приковано к Аляске. Лидеры России и США прибыли на военную базу в Анкоридже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры стартовали в формате 3 на 3. Ранее президенты почти одновременно появились на красной ковровой дорожке на взлетно-посадочной полосе. Самолеты приземлились с разницей в 20 минут.

Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США. Тем временем часть российских дипломатов и журналисты, прибывшие утром, уже ожидали президентов на военной базе. Делегаты подключились к диалогу по прибытию президентов.

Длительность встречи будет зависеть от хода дискуссии. И если все пойдет по плану, по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция сторон. Известно, что в ходе беседы стороны попробуют прийти к консенсусу по ряду сложных вопросов: и речь не только о ситуации в Украине.