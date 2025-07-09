Настоятель храма создал свой блог! Николай Ляшкевич рассказал, какие вопросы ему задают подписчики

Николай Ляшкевич, настоятель Успенского храма Пресвятой Богородицы в г. п. Краснополье:

Страничку я для начала вел как все, просто для себя. С кем-то общался, с кем-то переписывался. Но постепенно это переросло в более чем увлечение, во что-то более серьезное, потому что люди начали задавать вопросы, все началось с этого, поэтому пришлось на них отвечать, находить эти ответы.

Евгений Пустовой:

Это апостольский труд.

Николай Ляшкевич:

Апостолы проповедовали везде, где могли. Поэтому в какой-то мере это и миссионерство тоже. Потому что у меня много таких примеров, когда люди сначала просто писали, спрашивали, интересовались. Кстати, зачастую интересуются люди, которые даже называют себя атеистами, но тем не менее у них появляются вопросы. А как в итоге оказывается, они не совсем атеисты. Вот недавно приезжали ко мне молодые люди, девушка с парнем из Минска, за 400 километров ко мне в Краснополье приехали для того, чтобы первый раз исповедоваться и причаститься. Сейчас, кстати, ждут ролик про венчание. Поэтому этот труд – это и созидательный тоже вопрос, как мы пользуемся всеми теми инструментами, которые есть. Ведь ножом можно приготовить ужин, а можно и совершить убийство.