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Как не попасть на подделку белорусских товаров в интернете? Рассказываем, на что обращать внимание

13 августа 2025 17:47
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Как не попасть на подделку белорусских товаров в интернете? Рассказываем, на что обращать внимание-2

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли:
Мы с БелТПП проработали вопрос получения более упрощенного варианта сертификации на белорусский товар, и наши маркетплейсы сделали разделы «Сделано в Беларуси». Если товар верифицирован, он размещается в этом разделе и он действительно качественный, чтобы не приобретали наши покупатели подделку.

Есть такие случаи, когда, например, сгущенка производства Республики Беларусь, если у нас несколько предприятий производит, то на интернет-площадках до 300-400 продавцов. И не всегда этот товар соответствует тому, что производится в Республике Беларусь.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Следите за тем, что покупаете!

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# Интернет-магазины # Интернет # Наталья Мельникова # Григорий Азаренок

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