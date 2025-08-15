Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA-1000 в американском Цинциннати. Первая ракетка мира уступила 10-й в топе – Елене Рыбакиной из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете соперница полностью доминировала на корте и не оставила шансов нашей спортсменке. Вторая партия прошла уже в более упорной борьбе. Тем не менее, в ключевые моменты расстановка сил вновь оказалась на стороне Елены, она и праздновала победу – 6:1; 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. ﻿ Счет в очном противостоянии стал 7:5 в пользу Арины. В полуфинале Рыбакина сыграет против польской теннисистки Иги Швентек.