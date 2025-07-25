В Беларуси родителей обяжут принимать меры контроля за поведением ребёнка в интернете

И об угрозе, которая на первый взгляд не видна. Речь об интернете. С одной стороны – это прекрасный источник для новых знаний, помогает в работе, учебе, занимает досуг. Но есть и обратная сторона медали – Сеть таит в себе много опасностей, особенно для детей. И это не только вирусы. Еще различного рода киберпреступления, кибербуллинг, неприемлемый контент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы оградить подрастающее поколение от неблагоприятного влияния мировой паутины – а, по последним данным, в нашей стране более 90 % детей ежедневно пользуются интернетом – родителей обяжут принимать конкретные меры. В этой связи разрабатывается документ, который внесет коррективы в закон о правах ребенка и в кодекс о браке и семье. О детской уязвимости перед негативным воздействием интернета и как этому противостоять – в материале наших корреспондентов.

Сватинг, взлом компьютера, вымогательство, фишинг, наркотики – виртуальная реальность XXI века не всегда благоприятна. Одна из самых опасных угроз информационного пространства – кибербуллинг. От этого не защищен ни один ребенок.

Надежда Круглова, доцент кафедры психологии, содержания и методов воспитания ГУО «Академия образования»:

На самом деле полностью защититься точно нельзя. Единственное, что могут делать родители, это скорее вовремя замечать какие-то изменения и вовремя включаться в разговоры, в помощь, узнавая, что произошло, и предлагая уже какую-то либо самостоятельную помощь, либо направляя к специалистам. Рассказывать, что такое соцсети, что это некое виртуальное пространство, что там могут взрослые люди прикрываться картинками и фотографиями подростков, выдавать себя за ненастоящих людей. Ну, я бы это назвала некое такое психопросвещение детей, когда им рассказывают, что такое реальный мир, что такое виртуальный мир, и что там не все так, как на самом деле кажется.

Трофиму – 8. Для доступа в интернет ему отведен час в день. При этом родители всегда в курсе, чем занят ребенок в Сети.