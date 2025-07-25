В Беларуси родителей обяжут принимать меры контроля за поведением ребёнка в интернете
И об угрозе, которая на первый взгляд не видна. Речь об интернете. С одной стороны – это прекрасный источник для новых знаний, помогает в работе, учебе, занимает досуг. Но есть и обратная сторона медали – Сеть таит в себе много опасностей, особенно для детей. И это не только вирусы. Еще различного рода киберпреступления, кибербуллинг, неприемлемый контент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы оградить подрастающее поколение от неблагоприятного влияния мировой паутины – а, по последним данным, в нашей стране более 90 % детей ежедневно пользуются интернетом – родителей обяжут принимать конкретные меры. В этой связи разрабатывается документ, который внесет коррективы в закон о правах ребенка и в кодекс о браке и семье.
О детской уязвимости перед негативным воздействием интернета и как этому противостоять – в материале наших корреспондентов.
Сватинг, взлом компьютера, вымогательство, фишинг, наркотики – виртуальная реальность XXI века не всегда благоприятна. Одна из самых опасных угроз информационного пространства – кибербуллинг. От этого не защищен ни один ребенок.
Надежда Круглова, доцент кафедры психологии, содержания и методов воспитания ГУО «Академия образования»:
На самом деле полностью защититься точно нельзя. Единственное, что могут делать родители, это скорее вовремя замечать какие-то изменения и вовремя включаться в разговоры, в помощь, узнавая, что произошло, и предлагая уже какую-то либо самостоятельную помощь, либо направляя к специалистам. Рассказывать, что такое соцсети, что это некое виртуальное пространство, что там могут взрослые люди прикрываться картинками и фотографиями подростков, выдавать себя за ненастоящих людей. Ну, я бы это назвала некое такое психопросвещение детей, когда им рассказывают, что такое реальный мир, что такое виртуальный мир, и что там не все так, как на самом деле кажется.
Трофиму – 8. Для доступа в интернет ему отведен час в день. При этом родители всегда в курсе, чем занят ребенок в Сети.
Ирина Соломенко, мать Трофима:
Очень важный вопрос в текущее время, в текущих реалиях. Контролировать детей нужно, но нужно разграничивать по возрасту. То есть, чем меньше ребенок, тем должен быть больше усилен контроль, соответственно, научить его правилам гигиены использования интернет-сетей. И дальше, мне кажется, уже по накатанной будет, чем старше ребенок, тем он будет более адекватно воспринимать интернет-ресурс.
Защита детей от любых опасностей – обязанность родителей. В случае с интернетом ее закрепят на законодательном уровне. Соответствующий правовой акт – уже готовится. Ожидается, что документ внесет некоторые коррективы в закон о правах ребенка и в кодекс о браке и семье. При этом госорганы оказывать поддержку и консультации.
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