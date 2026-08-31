Новости по тегу #Институт НАН Беларуси

«Сегодня в США выходили заголовки, что Россия и Китай собирают новый «антиамериканский саммит». Но на самом деле нет. В Уставе ШОС написано, что эта организация не действует против кого-то».
В 2001-м ее создавали прежде всего для решения вопросов региональной безопасности. Сегодня повестка гораздо шире: экономика, транспорт, цифровое развитие, гуманитарные связи. Да и сама география уже совсем другая.
«Почему мы говорим «да»? Потому что это выявит вероятности возникновения заболеваний».
Первые шаги в масштабном проекте: ученые уже работают над конкретными задачами. Одна их них – создание эффективных ультрафиолетовых светодиодов.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Тишкевич, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, кандидат физико-математических наук
«Сегодня мало, как говорят, вырастить, получить, надо еще и реализовать, чтобы продукция была конкурентоспособной».
Первоначально голубика появилась в лесах Северной Америки. Индейцы почитали ее как священное растение и использовали не только как пищу, но и как лечебное средство.
Так, если раньше проблему представляли паводки и обильные осадки, которые превращали плодородные поля в болота, сегодня земли страдают от засухи.
Именно наука – мощнейший драйвер развития абсолютно всех значимых сфер нашей страны, особенно медицины. Отсюда и большая заинтересованность государства в актуальных проектах, особенно в Год благоустройства и пятилетку качества.
Это самая большая в Беларуси вакуумная установка, которая может пропускать одновременно до полутора тонн материала.
Развитие биотехнологий – вопрос обеспечения научного и технологического суверенитета страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, посещая Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси.
В столицу Татарстана приедут настоящие звезды мировой политики. Планируется, что в саммите примут участие делегации из 32 стран, большинство из которых будут представлены на уровне глав государств.
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