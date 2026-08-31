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Новости по тегу #Институт НАН Беларуси

«Либо плохо, либо ничего». Ревенко рассказал, что западные СМИ пишут про ШОС
31 августа 2026 18:27

«Либо плохо, либо ничего». Ревенко рассказал, что западные СМИ пишут про ШОС

Кыргызстан готовится принять саммит ШОС. Что обсудят лидеры стран – участниц?
30 августа 2026 16:44

Кыргызстан готовится принять саммит ШОС. Что обсудят лидеры стран – участниц?

Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси
22 июля 2026 17:37

Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси

Научный тандем Минска и Пекина: какие перспективы открывает белорусско-китайская лаборатория?
20 июля 2026 17:53

Научный тандем Минска и Пекина: какие перспективы открывает белорусско-китайская лаборатория?

Наша наука – это мировой уровень! Как разработки ученых НАН Беларуси меняют нашу жизнь
03 июля 2026 06:38

Наша наука – это мировой уровень! Как разработки ученых НАН Беларуси меняют нашу жизнь

Богатство Беларуси! О разумном использовании зелёного фонда страны пообщались с делегатом ВНС
08 декабря 2025 16:50

Богатство Беларуси! О разумном использовании зелёного фонда страны пообщались с делегатом ВНС

Как вырастить вкусную голубику? Секретами поделились в НАН Беларуси
28 августа 2025 11:40

Как вырастить вкусную голубику? Секретами поделились в НАН Беларуси

Не только осушать, но и увлажнять! Беларусь адаптирует мелиоративные системы к новым климатическим условиям
02 июня 2025 17:32

Не только осушать, но и увлажнять! Беларусь адаптирует мелиоративные системы к новым климатическим условиям

Ранозаживляющий спрей от белорусских учёных вошёл в аптечки первой помощи для военнослужащих
08 апреля 2025 18:00

Ранозаживляющий спрей от белорусских учёных вошёл в аптечки первой помощи для военнослужащих

Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки
29 января 2025 10:33

Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки

Головченко посетил Институт микробиологии НАН Беларуси
22 ноября 2024 13:53

Головченко посетил Институт микробиологии НАН Беларуси

Какую выгоду получит Беларусь от сотрудничества с БРИКС – рассказал сотрудник НАН
20 октября 2024 17:19

Какую выгоду получит Беларусь от сотрудничества с БРИКС – рассказал сотрудник НАН