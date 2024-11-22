Головченко посетил Институт микробиологии НАН Беларуси

Развитие биотехнологий – вопрос обеспечения научного и технологического суверенитета страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, посещая Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 ноября, глава правительства ознакомился с производственной деятельностью, а также этапами проведения генно-инженерных работ.

Задача страны на ближайшие годы – поднять уровень производства агропромышленной продукции, в частности молока. Для этого необходимы в первую очередь качественные корма. Последние разработки ученых могут не только повысить их эффективность, но и увеличить сроки хранения. Речь о добавках, в основе которых – микроорганизмы, выделенные на территории Беларуси. Они хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям, а значит, более эффективны, чем зарубежные аналоги.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Кормовые добавки и добавки для улучшения физиологических процессов животных при питании – это очень важная тема. Важно, что мы ей занимаемся и имеем неплохие результаты. Далее – медицина, создание новых препаратов. Сегодня мы это тоже подробно рассмотрели. Есть очень серьезные наработки, и в ближайшее время ожидаем завершения испытаний по новым, революционным препаратам для лечения очень важных заболеваний. Сейчас ученые занимаются созданием веществ и препаратов для силосования, очистки воды, разложения древесных остатков после вырубок. А также собственных штаммов микроорганизмов, которые используются в производстве БНБК. К слову, отечественные разработки известны и востребованы за рубежом.

Не менее важны сегодня и вопросы обеспечения научного и технологического суверенитета. Одну из ключевых ролей здесь играет развитие биотехнологий. Об этом сегодня заявил Роман Головченко, посещая Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава правительства ознакомился с производственной деятельностью, а также этапами проведения генноинженерных работ.