Головченко посетил Институт микробиологии НАН Беларуси
Развитие биотехнологий – вопрос обеспечения научного и технологического суверенитета страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, посещая Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 ноября, глава правительства ознакомился с производственной деятельностью, а также этапами проведения генно-инженерных работ.
Задача страны на ближайшие годы – поднять уровень производства агропромышленной продукции, в частности молока. Для этого необходимы в первую очередь качественные корма. Последние разработки ученых могут не только повысить их эффективность, но и увеличить сроки хранения. Речь о добавках, в основе которых – микроорганизмы, выделенные на территории Беларуси. Они хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям, а значит, более эффективны, чем зарубежные аналоги.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Кормовые добавки и добавки для улучшения физиологических процессов животных при питании – это очень важная тема. Важно, что мы ей занимаемся и имеем неплохие результаты. Далее – медицина, создание новых препаратов. Сегодня мы это тоже подробно рассмотрели. Есть очень серьезные наработки, и в ближайшее время ожидаем завершения испытаний по новым, революционным препаратам для лечения очень важных заболеваний.
Сейчас ученые занимаются созданием веществ и препаратов для силосования, очистки воды, разложения древесных остатков после вырубок. А также собственных штаммов микроорганизмов, которые используются в производстве БНБК. К слову, отечественные разработки известны и востребованы за рубежом.
Не менее важны сегодня и вопросы обеспечения научного и технологического суверенитета. Одну из ключевых ролей здесь играет развитие биотехнологий. Об этом сегодня заявил Роман Головченко, посещая Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава правительства ознакомился с производственной деятельностью, а также этапами проведения генноинженерных работ.
Виталий Щетко, начальник отдела «НПЦ биотехнологий» Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:
Поставки налажены как по Республике Беларусь, так и, в основном, в Российскую Федерацию. Наши препараты поставляются в 27 регионов России, в частности это концентраты молочнокислых бактерий для силосования, препараты для охраны окружающей среды (очистки сточных вод) и микробные удобрения для растений, для злаковых, зерновых культур, а также пробиотики (кормовые добавки для улучшения пищеварения животных).
Разработки Института микробиологии используют в сферах медицины, охраны окружающей среды, а также сельского хозяйства. Здесь выпускается порядка 60-ти препаратов. Еще около десятка – на стадии испытаний.