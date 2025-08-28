Как вырастить вкусную голубику? Секретами поделились в НАН Беларуси

Голубичные плантации появились здесь не так давно. В коллекции 36 образцов. Большинство – голубика высокорослая.

Анна Меркушевич, корреспондент: Супер-ягода – так называют голубику. И неспроста. Уж очень она полезная и вкусная. Чтобы узнать, как ее выращивать, мы приехали на поля Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси.

Людмила Фролова, заведующий лабораторией Института плодоводства НАН Беларуси:

Перед вами голубика высокорослая. Это ценнейшее растение, которое содержит 32 полезных компонента, входит в рацион космонавтов и, что очень важно, выводит из организма человека антибиотики естественным путем, а также не вызывает аллергии, несмотря на свою темную окраску.

Да-да, эта крошечная ягода не просто современный тренд. Культура известна достаточно давно. Первоначально голубика появилась в лесах Северной Америки. Индейцы почитали ее как священное растение и использовали не только как пищу, но и как лечебное средство. Синяя ягода помогала сохранять энергию во время долгих путешествий.

Еще один интересный факт – голубика плодоносит до 100 лет. И это то направление в аграрном секторе, в которое стоит инвестировать. Но чтобы кусты плодоносили, нужно как минимум создать лесные условия, своего рода пирог – верховой торф и кислые почвы.

Людмила Фролова:

В Беларуси мало того, что природно-климатические условия подходят для этой ягодной культуры, так еще и отработанные месторождения торфа, идеальная среда для обитания голубики. Мой совет: при покупке кустов голубики – покупать и торф необходимый. 100 литров под одно растение.