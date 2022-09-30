Микроклонирование растений. Как из одного черенка получают тысячи саженцев?

Новости Беларуси. Пришкольные огороды, голубичная ферма и разведение новых растений. 28 школ Беларуси реализуют экологичные предпринимательские инициативы благодаря грантам «Зеленого креста». Познакомиться с ними, а также с последними разработками Института леса Академии наук предложили участникам образовательного тура по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сахарозаменитель натуральный. Пишут о том, что лучше есть этот сахарозаменитель, чем обычный сахар.

Это ростки стевии медовой. Культуру массово выращивают в азиатских странах и используют в кондитерской промышленности. У нас же ее можно встретить только в аптеках и отделах диабетических продуктов. В Лопатинский средней школе решили исправить ситуацию и разработали бизнес-проект по разведению рассады стевии. Идея выиграла грант на конкурсе предпринимательских инициатив.

Дмитрий Кулагин, научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Беларуси:

В начале лета приобрел где-то полтора десятка растений. 2 сентября мы с детьми сделали первое черенкование пробное. Надеюсь, что мы их в скором времени распикируем в горшки. С каждого, я надеюсь, получится взять еще 10, и таким образом мы будем повторять циклы черенкования. К весне, к маю, надеюсь выйти на несколько сотен растений. На оборудовании, которое появилось благодаря «зеленому кресту» можно вырастить до 5 тысяч саженцев стевии в год. Экспериментируют здесь и с другими видами растений. Лопатинская школа – одна из 28 участниц проекта «Школьный сад» в Беларуси.

Елена Попова, заместитель директора «Белорусского зеленого креста»:

Мы делали два открытых республиканских конкурса. Это притом что были четкие критерии, что школа должна иметь приусадебный участок с каким-то уже небольшим потенциалом и интересом. Школы выбирают себе. Кто-то работает с ягодниками, кто-то – с рассадой, кому-то очень нравится, и получаются весенние цветы.

Проект «Школьный сад» существовал 4 года и подходит к завершению. Получив нужное оборудование и посадочный материал, сельские школы продолжат работать самостоятельно. Чтобы обменяться опытом и загореться новыми идеями, «Зеленый крест» проводит для педагогов образовательный тур. В Гомельской области обязательной точкой маршрута стал Институт леса Академии наук. Гостям рассказали и о последних достижениях науки.

Анна Корольчук, корреспондент:

Среди наработок Института леса – технология микроклонирования растений. Ученые придумали, как из одного черенка получить более 10 тысяч новых деревьев. Сейчас биотехнология вышла на промышленный уровень. В экспериментальных питомниках выращивается 12 тысяч саженцев березы и осины. Столько же находится в пробирках лаборатории.

В центре фитопатологий за сутки специалисты могут определить заболевание растения, его причины и дать рекомендации по уходу. Еще одно важное направление исследований – охрана и защита лесов. Смотрите, что разработали в Институте леса НАН, здесь.