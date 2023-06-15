Какие новейшие разработки есть в Институте микробиологии НАН? Отвечает эксперт

Человек служит науке, а наука призвана служить человеку. Вот такой взаимный обмен позволяет совершенствовать знания, делать научные открытия, которые непременно сделают нашу жизнь еще лучше. Полезно еще обмениваться опытом и объединять усилия с коллегами по всему миру. Сегодня мы говорим о важном. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Татьяна Семашко, заместитель директора оп научной и инновационной работе Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси. В каком направлении Институт микробиологии работает на данный момент? Ольга Бурлакова, ведущая:

В каком направлении ваш Институт работает на данный момент?

Татьяна Семашко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:

Само название Института говорит уже об объекте его исследования. То есть объектом нашего исследования является микроорганизм. Мы изучаем их свойства, чтобы потом использовать их для создания биопрепаратов и для сельского хозяйства, для медицины, охрана окружающей среды. Здесь различные аспекты применения. Микроорганизм, представьте, маленькое существо, которое вы даже не видите. Здесь микроорганизмов целя куча, поэтому и представить его сложно. А синтезирует он более 50 000 биологически активных метаболитов, которые известны сегодня. Сколько не известно, существует еще комплекс биологически неактивных метаболитов, хотя я называю неизученными. Из тех, которые известны, только 10 % где-то используется. То есть здесь такое поле для нашей деятельности еще на несколько веков вперед. Какими разработками гордится Институт микробиологи? Александр Стасевич, ведущий:

А какими разработками гордится ваш Институт?

Татьяна Семашко:

У нас есть микробные удобрения. Они улучшают качество почв, они позволяют растениям развиваться, повышается урожайность. Недавняя наша разработка – препарат для засухоустойчивых и солеустойчивых почв. Он сделан на основе солеустойчивых микроорганизмов. Каждую зиму у нас обрабатывается земля какими-то детергентами, соль попадает в почву, растения растут плохо. Наш препарат позволяет этим растениям усваивать азот и фосфор из почв. Даже в таких экстравагантных условиях. Это только один из вариантов. Еще одна наша интересная разработка – это метабиотики. Если про пробиотики и пребиотики слышали. Мы обратили внимание, мы выращиваем микроорганизмы пробиотики, они используются в препаратах для кормов, но остается культуральная жидкость, которую фактически мы утилизируем и не используем. Но в ней огромнейшее количество и аминокислот, и витаминов, и органических кислот. Если использовать этот отход производства, на самом деле его отходом просто назвать нельзя, улучшается усвояемость кормов. Потому что здесь изменяется состав желудочно-кишечного тракта. И те самые микроорганизмы, которые уже содержатся в желудочном тракте у животных, лучше развиваются. Там добавлены и аминокислоты, которые они используют, и витамины. Это можно и для человека использовать. С какими странами сотрудничает Институт микробиологи? Ольга Бурлакова:

С какими странами ваш Институт наиболее тесно сотрудничает? Есть ли уникальные совместные разработки?