Богатство Беларуси! О разумном использовании зелёного фонда страны пообщались с делегатом ВНС

Делегаты со всей страны представляют целые коллективы, отрасли и регионы. Среди них – те, от кого зависит сохранение и приумножение одного из главных богатств Беларуси: ее лесов. Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Александр Василенко готовит предложения, которые касаются не только социальных гарантий, но и стратегии разумного использования «зеленого фонда» страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своими приоритетами в работе он поделился в интервью нашему корреспонденту.

Александр Василенко, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Более 30 лет моя трудовая деятельность связана с лесным хозяйством, и видно было, как изменялись подходы к ведению лесного хозяйства. Сегодня многие могут приехать и поучиться той оснащенности, которая есть в системе лесного хозяйства. Это многооперационная техника, это технология выращивания посадочных материалов в питомниках с закрытой корневой системой, это микроклональное размножение, это наличие своей лесосеменной базы, что очень важно, развитие постоянных лесосеменных плантаций.

Александр Василенко:

На всех этапах есть научное сопровождение. К большому счастью, что именно на территории Гомельской области находится Институт леса Национальной академии наук. Это та организация, которая не только какие-то фундаментальные исследования проводит, но и очень большую роль отводит внедрению в практику своих научных разработок. Вся система лесного хозяйства направлена на рациональное неистощительное лесопользование, и с каждым годом объем плановых рубок леса увеличивается.