Какую выгоду получит Беларусь от сотрудничества с БРИКС – рассказал сотрудник НАН

Казань готовится принять саммит БРИКС, который станет самым крупным мероприятием в истории современной России и пройдет уже на следующей неделе. В столицу Татарстана приедут настоящие звезды мировой политики. Планируется, что в саммите примут участие делегации из 32 стран, большинство из которых будут представлены на уровне глав государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые участники, среди которых Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Беларусь тоже собирается вступить в организацию в качестве партнера – это так называемая первая волна расширения БРИКС, которая и будет происходить в Казани. ШОС и БРИКС — прогрессивное мировое большинство. Место Беларуси именно там, рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию. Как отметил глава государства, нет сомнений, что за такими организациями, как ШОС и БРИКС, будущее, и наше место именно в их рядах. Но что будут обсуждать на саммите в России? Конечно, для всех важны финансы и экономика. А потому, как ожидается, главной темой встречи станет создание собственной системы расчета в нацвалютах.

Это ответ западной системе SWIFT, где все операции привязаны к доллару, легко отслеживаются США и могут произвольно блокироваться. Таким образом страны Глобального Юга хотят обезопасить себя от санкций по типу тех, которые были введены против России. И это исторический момент; по сути, он означает конец Бреттон-Вудской системы с монополией доллара. Это значит, что страны БРИКС будут продавать друг другу, например, сырье за собственные валюты, обеспеченные золотом и материальными активам. Штаты не будут иметь ни доступа к таким операциями, ни возможности повлиять на них санкциями, ни заморозить и изъять чужие средства.

Константин Снисаренко, научный сотрудник «Центра политологии Института социологии НАН Беларуси»:

БРИКС является одним из крупнейших объединений стран мирового большинства. Экономическую выгоду можно разделить на три основные направления. Первое – финансовая система, хотелось бы отметить, что с 2015 года действует «Новый банк развития БРИКС» и условные фонды БРИКС, которые позволяют осуществлять инвестиции и транзакции, исходя от долларового эквивалента. Кроме того, обсуждается вопрос по созданию собственной системы платежей между банками, что также будет содействовать устойчивости финансовой системы. Второе – это транзитный коридор «Север-Юг». Он способствует серьезной заинтересованности со стороны КНР и стран Азии – в развитии северного морского пути, который заметно сокращает время доставки товаров из Европы в Азию и обратно. И на фоне потепления, навигация по этому пути заметно упрощается. Для Беларуси важным плюсом является, что большая часть этого пути проходит вдоль побережья дружественной нам Российской Федерации. Третье – по оценкам ряда экономистов, к 2050 году страны БРИКС будут производить порядка 50 % мирового ВВП. Это крупный рынок, население этих стран на данный момент – более 3 млрд жителей земли. В рамках БРИКС обсуждается вопрос об инновационном развитии, развитии новых технологий.

Многие противопоставляют БРИКС «Большой Семерки» и называют блок – антизападом. Но это не совсем верно. БРИКС – это мирный блок, цель которого построить собственную, независимую многополярную систему. И сейчас для этого самое время.