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В Академии наук пройдут мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка

06 февраля 2024 07:07
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Сохранять и развивать мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, начинаются сегодня, 6 февраля, в Беларуси. Их подготовил Институт языкознания имени Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии наук пройдут мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка-1

Почти три недели будут насыщены лекциями и семинарами, состоятся круглые столы и презентации, мастер-классы, интерактивные занятия, встречи и образовательно-развлекательные мероприятия. Все они направлены на популяризацию роднай мовы.

В Академии наук пройдут мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка-4

Уже сегодня сотрудники Института начнут серию лекций на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок», а 21 февраля, в Международный день родного языка, состоится республиканский диктант, приуроченный к празднику и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Институт НАН Беларуси # общество

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