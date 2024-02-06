В Академии наук пройдут мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка

Сохранять и развивать мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, начинаются сегодня, 6 февраля, в Беларуси. Их подготовил Институт языкознания имени Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти три недели будут насыщены лекциями и семинарами, состоятся круглые столы и презентации, мастер-классы, интерактивные занятия, встречи и образовательно-развлекательные мероприятия. Все они направлены на популяризацию роднай мовы.