Прямой эфир

В Центральном ботаническом саду прошёл праздник урожая

30 октября 2023 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Закупиться фруктами и овощами этого года, насладиться приятными мелодиями и погрузиться в осеннюю атмосферу. В ботаническом саду Академии наук прошел музыкальный праздник урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном ботаническом саду прошёл праздник урожая-1

Институт плодоводства предложил гостям редкие сорта яблок, груш, айвы и меда. Порадовала посетителей и насыщенная музыкальная программа: на сцене звезды белорусской эстрады, а также юные воспитанники столичного арт-центра.

В Центральном ботаническом саду прошёл праздник урожая-4

Александра Денисевич, начальник отдела сбыта и торговли Института плодоводства НАН Беларуси:
Все яблоки мы преподносим, как они могут храниться до конца зимы. Так их можно употреблять сейчас, в пищу. Грушу привезли сладкую, тоже она на хранение идет. Сорта подбирали исключительно, чтобы люди могли и сейчас их попробовать. И вкус яблока раскроется и после того, как оно хранится.

Сезонная торговля развернулась по всей стране. Ярмарки работают по выходным.

# Институт НАН Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненские спасатели предлагают бесплатно обследовать ваш дом или квартиру
30 октября 2023 07:47

Гродненские спасатели предлагают бесплатно обследовать ваш дом или квартиру

В Военной академии прошёл юбилейный выпуск лётчиков
30 октября 2023 07:19

В Военной академии прошёл юбилейный выпуск лётчиков

В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию
30 октября 2023 07:01

В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию