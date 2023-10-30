В Центральном ботаническом саду прошёл праздник урожая

Новости Беларуси. Закупиться фруктами и овощами этого года, насладиться приятными мелодиями и погрузиться в осеннюю атмосферу. В ботаническом саду Академии наук прошел музыкальный праздник урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Денисевич, начальник отдела сбыта и торговли Института плодоводства НАН Беларуси:

Все яблоки мы преподносим, как они могут храниться до конца зимы. Так их можно употреблять сейчас, в пищу. Грушу привезли сладкую, тоже она на хранение идет. Сорта подбирали исключительно, чтобы люди могли и сейчас их попробовать. И вкус яблока раскроется и после того, как оно хранится.

Сезонная торговля развернулась по всей стране. Ярмарки работают по выходным.