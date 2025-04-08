Ранозаживляющий спрей от белорусских учёных вошёл в аптечки первой помощи для военнослужащих

За годы независимости Беларусь создала мощную научную платформу для развития по всем направлениям. Разработки активно внедряются в производства, а на полках аптек появляются препараты, которые не уступают, а порой и превосходят зарубежные аналоги. Именно наука – мощнейший драйвер развития абсолютно всех значимых сфер нашей страны, особенно медицины. Отсюда и большая заинтересованность государства в актуальных проектах, особенно в Год благоустройства и пятилетку качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты ощутимы. В гродненском Институте биохимии биологически активных соединений НАН создали ранозаживляющее средство, которое Минздрав включил в оснащение аптечек первой медицинской помощи для военнослужащих. Используют в своих разработках ученые и искусственный интеллект, а также трудятся над созданием препаратов от сердечно-сосудистых, раковых заболеваний, диабета, гипертензии, заболеваний щитовидной железы. Подробности – в материале Галины Буро.

Незаменимый помощник для мам с маленькими детьми и врачей-педиатров. Интерактивный калькулятор на основе искусственного интеллекта поможет оценить физическое развитие ребенка, вовремя выявить патологию, к тому же даст рекомендации по выбору питания и сам рассчитает по граммам индивидуальный календарь прикорма для младенцев. В программу заложены инструкции Минздрава и ВОЗ. К тому же Институт биохимии заключил договор с отечественным производителем детского питания, чтобы калькулятор предлагал варианты смесей под параметры ребенка. А это ранозаживляющее средство, разработанное в рамках импортозамещения, по эффекту превзошло зарубежные аналоги.

Олег Кузнецов, директор Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук:

Исследования проводились доклинические на базе нашего института. И клиническая оценка выполнялась на двух базах по направлению Центра экспертиз и испытаний здравоохранения – это больница скорой медицинской помощи города Минска в течение трех месяцев, и кафедра дерматовенерологии Гродненского государственного медицинского университета. Все результаты показали эффективность данной композиции, более того, при исследовании в больнице скорой медицинской помощи хирургами были описаны дополнительные эффекты. Теперь спрей по распоряжению Минздрава включен в оснащение аптечек первой медицинской помощи для военнослужащих, поступает средство и в стационарные фармацевтические учреждения, как и другие новинки: от средств для роста волос до биологически активных добавок. Институт биохимии работает и по линии изучения социально-значимых заболеваний. Ученые вышли на финиш по разработке лекарства, которое лечит патологии сердца и печени в результате влияния алкоголя. В этом году оформят заявку на изобретение.