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Ранозаживляющий спрей от белорусских учёных вошёл в аптечки первой помощи для военнослужащих

08 апреля 2025 18:00
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За годы независимости Беларусь создала мощную научную платформу для развития по всем направлениям. Разработки активно внедряются в производства, а на полках аптек появляются препараты, которые не уступают, а порой и превосходят зарубежные аналоги. Именно наука – мощнейший драйвер развития абсолютно всех значимых сфер нашей страны, особенно медицины. Отсюда и большая заинтересованность государства в актуальных проектах, особенно в Год благоустройства и пятилетку качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты ощутимы. В гродненском Институте биохимии биологически активных соединений НАН создали ранозаживляющее средство, которое Минздрав включил в оснащение аптечек первой медицинской помощи для военнослужащих. Используют в своих разработках ученые и искусственный интеллект, а также трудятся над созданием препаратов от сердечно-сосудистых, раковых заболеваний, диабета, гипертензии, заболеваний щитовидной железы.

Подробности – в материале Галины Буро.

Ранозаживляющий спрей от белорусских учёных вошёл в аптечки первой помощи для военнослужащих-2

Незаменимый помощник для мам с маленькими детьми и врачей-педиатров. Интерактивный калькулятор на основе искусственного интеллекта поможет оценить физическое развитие ребенка, вовремя выявить патологию, к тому же даст рекомендации по выбору питания и сам рассчитает по граммам индивидуальный календарь прикорма для младенцев. В программу заложены инструкции Минздрава и ВОЗ. К тому же Институт биохимии заключил договор с отечественным производителем детского питания, чтобы калькулятор предлагал варианты смесей под параметры ребенка.

А это ранозаживляющее средство, разработанное в рамках импортозамещения, по эффекту превзошло зарубежные аналоги.

Ранозаживляющий спрей от белорусских учёных вошёл в аптечки первой помощи для военнослужащих-4

Олег Кузнецов, директор Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук:
Исследования проводились доклинические на базе нашего института. И клиническая оценка выполнялась на двух базах по направлению Центра экспертиз и испытаний здравоохранения – это больница скорой медицинской помощи города Минска в течение трех месяцев, и кафедра дерматовенерологии Гродненского государственного медицинского университета. Все результаты показали эффективность данной композиции, более того, при исследовании в больнице скорой медицинской помощи хирургами были описаны дополнительные эффекты.

Теперь спрей по распоряжению Минздрава включен в оснащение аптечек первой медицинской помощи для военнослужащих, поступает средство и в стационарные фармацевтические учреждения, как и другие новинки: от средств для роста волос до биологически активных добавок. Институт биохимии работает и по линии изучения социально-значимых заболеваний. Ученые вышли на финиш по разработке лекарства, которое лечит патологии сердца и печени в результате влияния алкоголя. В этом году оформят заявку на изобретение.

Ранозаживляющий спрей от белорусских учёных вошёл в аптечки первой помощи для военнослужащих-6

Лилия Надольник, заведующая отделом доклинического и экспериментального исследования Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси:
Средство, которое мы разрабатываем, состоит из растительных полифенолов: хлорогеновая кислота и нарингин. Комплекс этих соединений значительно изменяет метаболизм сердца. В частности, нормализует метаболизм аминокислот, жирных кислот, снижает степень окислительного стресса и также улучшает структуру органа. И печени, и сердца.

Подробности в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # Институт НАН Беларуси

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