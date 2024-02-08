Молодой учёный из Гомеля разработал портативный прибор для диагностики прочности материалов

Аспирант из Гомеля разработал портативный прибор для диагностики прочности композитов. Инновация востребована в промышленности с ее помощью производители смогут тестировать материалы в различных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект был инициирован предприятием «Ростсельмаш». Российский производитель сельхозтехники искал удобный способ проверки качества сырья от поставщиков. Предложенное молодым новатором решение помогает быстро спрогнозировать поведение материала в длительной перспективе. Разработка выиграла в конкурсе «100 инноваций молодых ученых».

Алексей Сазанков, аспирант Института механики металлополимерных систем имени В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси:

Прибор фиксирует количество циклов до разрушения, тем самым позволяет диагностировать усталостную прочность. Преимущества прибора, что он компактный и имеется возможность поместить его в любую термокамеру, где можно понизить или повысить температуру.

В экспериментальной лаборатории Института механики металлополимерных систем сейчас также выполняют исследования для китайских партнеров.

Сергей Шилько, заведующий лабораторией Института механики металлополимерных систем имени В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси:

Здесь мы работаем в области термомеханики композитов, обладающих рекордно высокой теплопроводностью. Эти композиты используются для отвода тепла из микропроцессоров, смартфонов, силовых блоков для электромобилей. То есть очень востребованы два проекта.