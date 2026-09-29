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Новости по тегу #Индия

81 человек погиб из-за наводнений в индийском штате Уттар-Прадеш
29 сентября 2026 06:15

81 человек погиб из-за наводнений в индийском штате Уттар-Прадеш

В индийском штате Уттар-Прадеш из-за непрерывных ливней погибли около 60 человек
28 сентября 2026 07:08

В индийском штате Уттар-Прадеш из-за непрерывных ливней погибли около 60 человек

Индия фиксирует крупнейшее падение производства риса за 20 лет
24 сентября 2026 07:18

Индия фиксирует крупнейшее падение производства риса за 20 лет

В Индии сотни тысяч жителей вынуждены покинуть дома из-за наводнения
19 августа 2026 09:16

В Индии сотни тысяч жителей вынуждены покинуть дома из-за наводнения

В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура
05 августа 2026 10:43

В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура

В индийском штате Ассам число жертв наводнения достигло 78 человек
31 июля 2026 06:27

В индийском штате Ассам число жертв наводнения достигло 78 человек

10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии
21 июля 2026 11:01

10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии

В Индии снижается уровень рождаемости
13 июля 2026 08:01

В Индии снижается уровень рождаемости

В пригороде Мумбаи из-за проливных дождей обрушились несколько зданий
07 июля 2026 06:37

В пригороде Мумбаи из-за проливных дождей обрушились несколько зданий

15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау
24 июня 2026 05:59

15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау

В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек
23 июня 2026 06:46

В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек

В Индии временно заблокировали Telegram
17 июня 2026 08:04

В Индии временно заблокировали Telegram