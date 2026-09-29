Новости по тегу #Индия

За три дня проливных дождей в ряде районов повреждены более тысячи домов. В пострадавших территориях, включая столицу штата, закрыты школы.
Инфраструктура штата не справилась с таким объемом воды. Еще неделю назад регион готовился к засухе – теперь же дефицит осадков резко сменился экстремальными ливнями.
Сейчас на рынках – очереди производителей, которые пытаются продать рис до окончательного обвала предложения.
Люди сталкиваются с нашествием змей и насекомых, а также с дефицитом чистой воды. Синоптики предупреждают: из-за новых ливней уровень рек продолжит расти.
В одном из штатов от него погибли 22 ребенка.
Из‑за новых ливней и угрозы оползней объявлен оранжевый уровень опасности на ближайшие три дня.
Предположительно еще 17 рабочих остаются заблокированными под завалами.
Новый отчет властей показывает: суммарный коэффициент рождаемости – 1,9 ребенка на женщину, при пороговом значении 2,1.
В результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе пятеро детей.
В момент ЧП в помещении были свыше 20 студентов – многие пытались спастись, выпрыгивая из окон.
Спасательные службы оперативно сработали на месте: из-под завалов извлечены свыше 30 пострадавших. Всех незамедлительно доставили в больницы.
Пойти на такие радикальные меры Нью-Дэли пришлось из-за громкого скандала с масштабной утечкой секретных данных.
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