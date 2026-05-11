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Посол Ашок Кумар: Индия хочет увеличить поставки морепродуктов в Беларусь

11 мая 2026 13:55
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Посол Ашок Кумар: Индия хочет увеличить поставки морепродуктов в Беларусь-0

Индия планирует увеличить поставки морепродуктов в Беларусь, включая переход на более широкую номенклатуру продукции. Об этом сообщил журналистам по итогам бизнес-встречи в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь Ашок Кумар, пишет БЕЛТА.

По данным индийской стороны, сейчас прямой экспорт составляет около 2 млн долларов, еще значительные объемы идут через Россию. В перспективе планируется довести прямые поставки до 4-5 млн долларов и расширить ассортимент за счет рыбы, креветок, моллюсков и полуфабрикатов.

Отмечается, что сотрудничество может усилить товарооборот между странами и обеспечить белорусские предприятия прямыми контрактами с поставщиками.

Фото: pixabay

# Международная политика # Индия

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