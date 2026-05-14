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Жертвами мощного шторма в Индии стали более 100 человек

14 мая 2026 10:55
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На самый густонаселенный штат Индии – Уттар-Прадеш – обрушился сильный шторм. Он принес дождь и град. Жертвами стали более 100 человек, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жертвами мощного шторма в Индии стали более 100 человек-2

Непогода сопровождалась ураганным ветром, скорость которого превышала 100 километров в час. Стихия валила деревья, переворачивала рекламные щиты. Десятки домов разрушены, еще в сотнях сорваны крыши, разбиты окна, отмечается и гибель животных. Правительство Индии поручило местным властям срочно оказать помощь пострадавшим от урагана.

# Индия

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