Жертвами мощного шторма в Индии стали более 100 человек

На самый густонаселенный штат Индии – Уттар-Прадеш – обрушился сильный шторм. Он принес дождь и град. Жертвами стали более 100 человек, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На самый густонаселенный штат Индии – Уттар-Прадеш – обрушился сильный шторм. Он принес дождь и град. Жертвами стали более 100 человек, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода сопровождалась ураганным ветром, скорость которого превышала 100 километров в час. Стихия валила деревья, переворачивала рекламные щиты. Десятки домов разрушены, еще в сотнях сорваны крыши, разбиты окна, отмечается и гибель животных. Правительство Индии поручило местным властям срочно оказать помощь пострадавшим от урагана.