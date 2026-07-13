В Индии снижается уровень рождаемости
В Индии впервые зафиксирована рождаемость ниже уровня, необходимого для стабильной численности населения. Новый отчет властей показывает: суммарный коэффициент рождаемости – 1,9 ребенка на женщину, при пороговом значении 2,1.
Эксперты говорят о начале демографического перехода и возможных последствиях для экономики.
В крупных городах растет влияние факторов, которые делают воспитание детей более затратным: стоимость жизни, экологическая нагрузка мегаполисов, высокий темп работы. Молодые специалисты все чаще говорят о том, что им сложно совмещать профессиональные требования и эмоциональные ресурсы.
Радхика Джелани:
Экономика непроста. Дели – тяжелый город: воздух, расходы, условия. Я едва справляюсь с собой. Как можно обеспечить все необходимое ребенку?
Викас Бхадория:
Эмоциональная вовлеченность требует времени и сил. А что остается в конце дня? Готовность и энергия – важные факторы, которые мы учитывали.
Эксперты отмечают: снижение рождаемости связано с социально-экономическими переменами. Индия остается одной из самых молодых экономик мира – две трети населения в трудоспособном возрасте. Но чтобы демографический потенциал стал драйвером роста, стране нужно ускорять создание рабочих мест и переходить от контроля численности населения к ее управлению.