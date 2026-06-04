В Нью-Дели при сильном пожаре в ресторане погибли более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного пожара на окраине индийской столицы. Огонь вспыхнул в ресторане пятиэтажной гостиницы и стремительно распространился по зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя мгновенно отрезало путь к спасению для десятков людей, оказавшихся в ловушке в верхних этажах здания. Выжившим некуда было бежать, и некоторые в панике прыгали из окон на проезжую часть. На борьбу с огнем были направлены 15 пожарных расчетов. Спасателям удалось эвакуировать персонал и около 40 постояльцев. Пятеро человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Трагедия вскрыла серьезные нарушения требований безопасности: гостиница имела разрешение лишь на шесть номеров, однако фактически принимала гостей в 25. Кроме того, в здании был предусмотрен только один вход и выход. Причины возгорания устанавливаются.