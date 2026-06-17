Прямой эфир

В Индии временно заблокировали Telegram

17 июня 2026 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Индии временно заблокировали Telegram. Жесткие ограничения на работу популярного мессенджера ввели до 22 июня. Пойти на такие радикальные меры Нью-Дэли пришлось из-за громкого скандала с масштабной утечкой секретных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии временно заблокировали Telegram-2

Как выяснилось, в сеть досрочно утекли правильные ответы на главный квалификационный экзамен для будущих медиков. В итоге результаты майских тестов аннулировали по всей стране. Местные киберполицейские установили, что мошенники создали целую сеть Telegram-каналов, где продавали экзаменационные задания абитуриентам за сотни тысяч рупий. Массовую пересдачу власти назначили на 21 июня. Чтобы полностью исключить списывание, доступ к платформе решили временно перекрыть, задействовав закон об информационных технологиях.

# Индия

Другие новости рубрики

Все новости
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии
17 июня 2026 07:18

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии

В США стратегический запас нефти сократился до самого низкого уровня почти за полвека
17 июня 2026 07:16

В США стратегический запас нефти сократился до самого низкого уровня почти за полвека

В США погиб младенец в результате стрельбы полиции по автомобилю
17 июня 2026 06:51

В США погиб младенец в результате стрельбы полиции по автомобилю