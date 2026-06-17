В Индии временно заблокировали Telegram. Жесткие ограничения на работу популярного мессенджера ввели до 22 июня. Пойти на такие радикальные меры Нью-Дэли пришлось из-за громкого скандала с масштабной утечкой секретных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, в сеть досрочно утекли правильные ответы на главный квалификационный экзамен для будущих медиков. В итоге результаты майских тестов аннулировали по всей стране. Местные киберполицейские установили, что мошенники создали целую сеть Telegram-каналов, где продавали экзаменационные задания абитуриентам за сотни тысяч рупий. Массовую пересдачу власти назначили на 21 июня. Чтобы полностью исключить списывание, доступ к платформе решили временно перекрыть, задействовав закон об информационных технологиях.