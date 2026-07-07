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В пригороде Мумбаи из-за проливных дождей обрушились несколько зданий

07 июля 2026 06:37
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В пригороде Мумбаи из-за проливных муссонных дождей, которые не прекращаются несколько дней, обрушились несколько зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В пригороде Мумбаи из-за проливных дождей обрушились несколько зданий-2

В результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе пятеро детей. На месте ЧП продолжается разбор завалов – власти предупреждают, что число жертв может увеличиться. Точная причина обрушения пока не установлена; специалисты оценивают риски для соседних строений. Из-за непогоды в Мумбаи нарушено транспортное сообщение, закрыты школы, отменены авиарейсы и поезда дальнего следования.

# Индия # Новости Индии

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