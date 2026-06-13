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Пять военнослужащих погибли при крушении военного самолета в Индии

13 июня 2026 13:47
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Пять человек погибли при авиакрушении в Индии. Единственным выжившим в катастрофе оказался второй пилот. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пять военнослужащих погибли при крушении военного самолета в Индии-2

Мощный взрыв произошел внутри военного грузового самолета Ан-32 индийских ВВС. Воздушное судно разбилось при посадке. Для расследования обстоятельств аварии создана специальная комиссия. Военный объект, на котором произошло крушение, является ключевым стратегическим комплексом на востоке Индии. 

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# Индия # Новости Индии

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