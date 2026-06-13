Пять военнослужащих погибли при крушении военного самолета в Индии

Пять человек погибли при авиакрушении в Индии. Единственным выжившим в катастрофе оказался второй пилот. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять человек погибли при авиакрушении в Индии. Единственным выжившим в катастрофе оказался второй пилот. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощный взрыв произошел внутри военного грузового самолета Ан-32 индийских ВВС. Воздушное судно разбилось при посадке. Для расследования обстоятельств аварии создана специальная комиссия. Военный объект, на котором произошло крушение, является ключевым стратегическим комплексом на востоке Индии.
Количество жертв землетрясения на Филиппинах достигло 37.