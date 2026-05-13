Премьер Индии призвал граждан отказаться от покупки золота на один год

В Индии обсуждают экономические последствия призыва премьер-министра Нарендры Моди не покупать золото в течение года. Инициатива направлена на защиту валютных резервов, которые испытывают давление из-за резкого роста мировых цен на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото – один из ключевых элементов индийского потребления, особенно в свадебный сезон. Страна – второй крупнейший потребитель этого драгоценного металла в мире, почти полностью зависящий от импорта. Любое сокращение спроса напрямую влияет на торговый баланс. Ювелирный сектор предупреждает: отказ от покупок ударит по ремесленникам и малым мастерским. Но экономисты отмечают – в условиях внешнего шока это может временно снизить нагрузку на валютные резервы.

Рост цен на нефть связан с войной в Иране. Для Индии, которая импортирует более 90 % нефти и около половины газа, это означает рост расходов, давление на рупию и ухудшение платежного баланса. Эксперты считают: призыв Моди – попытка выиграть время и стабилизировать внешние счета. Но эффект будет зависеть от того, насколько массово население поддержит инициативу.