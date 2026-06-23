В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек

В Польше фермеры заблокировали автомагистраль в знак протеста против импорта дешевой продукции

Аграрии требуют запретить поставки дешевой продукции из Украины и стран МЕРКОСУР. Местные производители не способны конкурировать с товарами, которые поступают из стран с более дешевой рабочей силой и менее строгими стандартами.