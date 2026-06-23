В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек

В индийском штате Махараштра произошла трагедия на строительстве храма: крыша здания обрушилась прямо во время работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В индийском штате Махараштра произошла трагедия на строительстве храма: крыша здания обрушилась прямо во время работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами происшествия стали 7 человек, еще более 20 ранены. Спасательные службы оперативно сработали на месте: из-под завалов извлечены свыше 30 пострадавших. Всех незамедлительно доставили в больницы.