Прямой эфир

В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек

23 июня 2026 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В индийском штате Махараштра произошла трагедия на строительстве храма: крыша здания обрушилась прямо во время работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек-2

Жертвами происшествия стали 7 человек, еще более 20 ранены. Спасательные службы оперативно сработали на месте: из-под завалов извлечены свыше 30 пострадавших. Всех незамедлительно доставили в больницы.

# Индия # Новости Индии

Другие новости рубрики

Все новости
Две трети опрошенных жителей Германии задумались о работе за рубежом
23 июня 2026 06:46

Две трети опрошенных жителей Германии задумались о работе за рубежом

В Польше фермеры заблокировали автомагистраль в знак протеста против импорта дешевой продукции
22 июня 2026 19:56

В Польше фермеры заблокировали автомагистраль в знак протеста против импорта дешевой продукции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку
22 июня 2026 17:11

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку