Новости по тегу #Игорь Юшков

«Это будет сигнал европейцам, которые они услышат или, наоборот, они подумают, что нет, мы будем, наоборот, шантажировать американцев вопросом снятия санкций, чтобы белорусский калий шел через Литву».
«Не зря Нетаньяху после начала ударов по Ирану заявил, что он начал готовить эту операцию с ноября. То есть ровно тогда, когда Трамп выиграл выборы».
К чему приведет вмешательство третьих сил в израильско-иранский конфликт? И стал ли мир ближе к ядерной катастрофе? Мнения экспертов в программе «САСС уполномочен заявить».
«Первоочередная задача, чтобы они не пошли ни на постсоветское пространство, обратно к себе в республики, ни под видом мирных жителей въехали в Россию и здесь, возможно, создавали какие-то спящие ячейки или проводили, не дай бог, теракты».
«Соединенные Штаты в этом плане с Россией солидарны. Не зря на уровне ООН Россия и Соединенные Штаты выступили с единой позицией, чтобы осудить подобное действие».
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 16 марта, 22:00.
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