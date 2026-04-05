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Новости по тегу #Игорь Юшков

США могут рассматривать белорусские поставки калия как элемент шантажа для канадцев – Юшков
05 апреля 2026 19:26

США могут рассматривать белорусские поставки калия как элемент шантажа для канадцев – Юшков

Война Израиля против Ирана – это часть переговорной стратегии Трампа? Вот что говорят эксперты
22 июня 2025 19:23

Война Израиля против Ирана – это часть переговорной стратегии Трампа? Вот что говорят эксперты

Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным? Мнения
22 июня 2025 19:09

Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным? Мнения

Юшков: для России первоочередная задача – проконтролировать, куда после Сирии пойдут террористы
16 марта 2025 19:49

Юшков: для России первоочередная задача – проконтролировать, куда после Сирии пойдут террористы

Юшков о событиях в Сирии: Россия делает всё, чтобы прекратить эту резню
16 марта 2025 19:15

Юшков о событиях в Сирии: Россия делает всё, чтобы прекратить эту резню

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»
15 марта 2025 17:41

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»

«Американцы – манипуляторы искусные». Как потолок цен на нефть и газ может повлиять на Россию?
17 января 2023 14:07

«Американцы – манипуляторы искусные». Как потолок цен на нефть и газ может повлиять на Россию?

Россия планирует продавать газ через Турцию. Какие сложности могут возникнуть в этом процессе?
17 января 2023 09:16

Россия планирует продавать газ через Турцию. Какие сложности могут возникнуть в этом процессе?

Теперь всё на азиатские рынки? Эксперты рассказали, куда Россия будет поставлять природные ресурсы
15 января 2023 18:38

Теперь всё на азиатские рынки? Эксперты рассказали, куда Россия будет поставлять природные ресурсы

В санкционной войне победителей не будет? Ответил Вадим Боровик
15 января 2023 18:26

В санкционной войне победителей не будет? Ответил Вадим Боровик

Сколько будет стоить нефть и от чего это зависит? Рассказали эксперты
15 января 2023 18:00

Сколько будет стоить нефть и от чего это зависит? Рассказали эксперты

Почему ЕС выгодна высокая стоимость нефти и действительно ли Америка помогает Европе?
08 ноября 2022 15:57

Почему ЕС выгодна высокая стоимость нефти и действительно ли Америка помогает Европе?