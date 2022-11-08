Почему ЕС выгодна высокая стоимость нефти и действительно ли Америка помогает Европе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Назревает вопрос касаемо того, что по факту сейчас инфляции не избежать США. И администрация Байдена прекрасно понимает, с какими проблемами они уже столкнулись и столкнутся в будущем. Но при этом от роста цен на нефть в выигрыше нефтяные американские компании. А как вы считаете, почему бы им не оказать помощь дружественному Европейскому союзу? Почему-то ни у кого не возникает такой идеи.

Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при Правительстве России:

Тут есть отдельная риторика, когда Американцы говорят: мы поможем Европе избавиться от российской нефти, от российского газа или даже угля. Вот, пожалуйста, европейцы, вводите санкции против России, отказывайтесь, вводите эмбарго. Другой вопрос, что в США нет ни одной государственной компании. И никто по указке администрации ничего поставлять не будет. Они поставляют туда, где выше цены. Допустим, в 2022 году очень удачно для пропаганды США складывается ситуация. Весь практически СПГ из США идет в Европу. Они говорят: вот видите, мы же обещали вам помочь. Вот, молодцы, отказывайтесь от российских поставок, сейчас мы вам пришлем наш СПГ (сжиженный природный газ). Но в реальности весь СПГ из США в Европу идет потому, что там самые высокие цены в мире и это самое выгодное направление. Поэтому туда идет. Как только ситуация изменится, если цены в Азии будут больше, то он уйдет туда. И такие развороты танкеры делают даже по ходу движения. Там был год, когда они вообще больше в Латинскую Америку поставляли, в Азию, в Европу, все зависит от цены. Формально большую часть объема СПГ из США вообще даже не американские компании экспортируют. Американские компании продают как бы на заводе право сжижать, а сжижают уже международные трейдеры. И те смотрят, где в данный момент выше цены, где больше заработать удастся.

Надежда Сасс, СТВ:

Евросоюз продолжительное время не искал мощных инструментов бороться с высокой стоимостью нефти, потому как именно это и обеспечивало спрос на возобновляемые источники энергии. Просто браво, друзья мои.