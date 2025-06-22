Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным? Мнения

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, доцент: Сегодня мы можем говорить о том, что быстрое разрешения конфликта мы вряд ли увидим. И речь будет идти о неделях или о месяцах, все равно он будет затяжным. Сегодня мы видим, что технологические средства и технические настолько серьезные, что даже неделя конфликта – это уже затяжной кризис для любой страны по потерям и по тем разрушениям, которые они приведут. Речь не только о днях, месяцах, но и о том, насколько долго будет восстанавливаться каждая из сторон после его завершения.

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:

Ну, сейчас что-либо прогнозировать в этом конфликте довольно сложно. Я объясню, почему. Он в любую секунду может пойти по совершенно разным сценариям. И здесь вот та самая роль личности в истории, о которой так долго говорили большевики, помните? То есть все зависит сейчас, в частности, от Трампа. Ну, мы же видим, что Иран получил очень серьезный удар, но не смертельный удар. Иран выстоял, Иран сумел побороться. Он эти угрозы оценил, сумел им противостоять и наносит уже серьезный, возможно непоправимый ущерб Израилю. Израиль, который обладает ядерным оружием, режим вполне может его применить, просто чтобы сохраниться. Потому что другого пути сохраниться у него не будет.

Вот, чтобы победить Иран, не залезая в ядерный конфликт, Трамп, вполне возможно, попытается Иран победить. Но Иран – это не Ирак. Хотя и в Ираке не все хорошо закончилось. Поэтому прогнозировать трудно. Все-таки я рад, что переговорные треки какие-то, но идут. Мы знаем, что готовится встреча иранской делегации с министрами европейских стран и госпожой Каллас. Может быть, что-то как-то сдвинется с мертвой точки переговорной. Я вижу, что Иран, несмотря на то, что у него воинственные заявления, и он пообещал дать жесткий ответ Израилю, все-таки ищет мирные пути. Соответственно, сразу весь мир понимает, кто реально агрессор, а кто хочет решать вопросы мирным путем.