Юшков о событиях в Сирии: Россия делает всё, чтобы прекратить эту резню

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при правительстве РФ: Мы видим, что реакция совершенно разная. Например, Россия делает все, что от нас возможно, чтобы прекратить эту резню. Более того, российские войска запустили на военную базу мирных людей. Гуманитарную помощь Россия оказывает. Оценки, которые идут с разных сторон, поражают иногда своей циничностью. Например, Евросоюз, если прямо на сайте Евросоюза, европейских органов мы увидим пресс-релиз буквально на пару абзацев о том, что, мол, это чуть ли не сами алавиты себя убивают, что это сторонники проасадовской силы, там написано, в общем-то, они и спровоцировали убийства алавитов.

Причем действительно кадры, которые распространяются, – и дети, и женщины, то есть действительно мирные люди. Это не просто столкновение вооруженных групп, которые раньше были по разную сторону фронтов, мол, они восстановили боевые действия. Нет, это действительно зачастую убийство мирных людей. Соединенные Штаты в этом плане с Россией солидарны. Не зря на уровне ООН Россия и Соединенные Штаты выступили с единой позицией, чтобы осудить подобное действие.

Другие игроки, тот же самый Израиль, вот мы его, кстати, не упоминали, но на юге Сирии именно его сфера влияния – Голанские высоты. Они тоже обеспокоены этой ситуацией, потому что они хотят взять под свое покровительство друзов и, соответственно, создать некую социальную базу для присутствия тоже на, по сути, бывшей сирийской территории, скажем так. Турции выгодно поддерживать нынешние власти, хотя проблема основная заключается в том, что у нынешних новых властей в Дамаске нет всей полноты власти на территории. Они даже не могут контролировать, по сути, свои вооруженные силы.