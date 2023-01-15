В санкционной войне победителей не будет? Ответил Вадим Боровик
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы же можем утверждать на данный момент, что, по сути, отказ от дешевых российских энергоносителей в стратегическом плане приведет к потере конкурентоспособности ЕС как промышленного центра. Я думаю, вы уже тоже наблюдаете за тем, как он постепенно рушит свой потенциал, который в прошлом был достаточно уверенным, особенно для мировой экономики.
Вадим Боровик, политолог:
Можем абсолютно точно утверждать, что введение этих санкций обоюдно остро бьет и по Российской Федерации, и по Европейскому союзу. Это плохо. Нельзя говорить, что санкции – хорошо. Для Европы это понижение конкурентоспособности. Покупали сжиженный газ по рыночным ценам гораздо дороже, не иметь долгосрочных контрактов и стабильности планирования своей экономики, перевода своей энергетики, как они говорят, в зеленую зону и так далее – это всегда плохо. Сегодня очень многие производства выводятся в Северную Америку. Для России ничего хорошего тоже в этом плане. Абсолютно верно, сегодня газ пришел к такой нормальной цене, реальной. 800-700 долларов с 3 тысяч. 3 тысячи – это была спекулятивная цена. Она почти и не была 3 тысячи, в основном 2 тысячи. Но это все равно в 2,5-3 раза больше, чем это было в 2020 году. Хорошая цена для российского бюджета.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:
В 2020-м вообще 100 долларов.
Вадим Боровик, политолог:
Да. И 100 было. То есть сегодня цена большая. По нефти дисконт огромный. И надо понимать, что диверсифицировать поставки, эти 25 % потери по газу и эти дисконты, очень сложно. Инфраструктура завозится долго. Туда надо трубу завезти и оттуда трубу. И туда закачать это надо и продать. И вы всем своим партнерам даете возможность выкручивать вам руки. И в Азии, и Индия покупает с огромным дисконтом. И Китай будет требовать огромный дисконт, и Турция будет требовать и отсрочки, и дисконт. Поэтому мы должны понимать, что идет гибридная война, руки поднимать вверх мы не будем. Россия имеет реальный ресурс, это не просто виртуальные какие-то деньги, это ресурс, который востребован на рынке. Но проблему американцы сумели создать для Российской Федерации. Мы должны четко понимать, что проблема есть и что ее быстро не решить. Чтобы перевести потоки в Азию, в те же Китай, Индию, нужно пять-семь лет. Чтобы реально перевести. Чтобы в Турции хаб создать и туда перенаправить – тоже нужны годы. Это не месяцы и не недели.
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