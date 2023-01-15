В санкционной войне победителей не будет? Ответил Вадим Боровик

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Мы же можем утверждать на данный момент, что, по сути, отказ от дешевых российских энергоносителей в стратегическом плане приведет к потере конкурентоспособности ЕС как промышленного центра. Я думаю, вы уже тоже наблюдаете за тем, как он постепенно рушит свой потенциал, который в прошлом был достаточно уверенным, особенно для мировой экономики.

Вадим Боровик, политолог:

Можем абсолютно точно утверждать, что введение этих санкций обоюдно остро бьет и по Российской Федерации, и по Европейскому союзу. Это плохо. Нельзя говорить, что санкции – хорошо. Для Европы это понижение конкурентоспособности. Покупали сжиженный газ по рыночным ценам гораздо дороже, не иметь долгосрочных контрактов и стабильности планирования своей экономики, перевода своей энергетики, как они говорят, в зеленую зону и так далее – это всегда плохо. Сегодня очень многие производства выводятся в Северную Америку. Для России ничего хорошего тоже в этом плане. Абсолютно верно, сегодня газ пришел к такой нормальной цене, реальной. 800-700 долларов с 3 тысяч. 3 тысячи – это была спекулятивная цена. Она почти и не была 3 тысячи, в основном 2 тысячи. Но это все равно в 2,5-3 раза больше, чем это было в 2020 году. Хорошая цена для российского бюджета. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:

В 2020-м вообще 100 долларов.