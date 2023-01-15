Теперь всё на азиатские рынки? Эксперты рассказали, куда Россия будет поставлять природные ресурсы

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:

Здесь надо сказать, что по газу, нефти и углю немножко разная ситуация, потому что газ сложнее перевозить, транспортировать. Именно там основная проблема в том, чтобы создать инфраструктуру по переходу на азиатские рынки. У нас, к сожалению, до сих пор нет собственной технологии строительства крупнотоннажных заводов СПГ, заводов по сжижению, чтобы в танкере перевозить. Кстати, танкеры мы тоже пока не строим сами. Была попытка скооперироваться с Южной Кореей, южнокорейские компании то играем, то не играем, то помогаем, выполняем контракты, то нет. На Дальнем Востоке в Судоверфи «Звезда». По нефти и углю – здесь перевозить гораздо проще. И, по сути, мы уже перешли на азиатские рынки. С 10 августа уголь нельзя в ЕС поставлять. С 5 декабря – нефть нельзя. То есть они уходят на азиатские рынки, мы перешли. Но там действительно вопрос в количестве танкеров, если мы про нефть говорим, потому что потолок цены – это не про то, что нельзя покупать у России нефть выше 60 долларов. Нет. Ее покупать можно по любым ценам. И ЕС, и американцы говорят о том, что вторичных санкций для покупателя нет. Но вот перевозить ее и страховать эту перевозку – это нельзя. Поэтому у России стратегическая задача: достаточный объем флота собрать, чтобы суметь довезти свою нефть и не тратиться на высокие ставки фрахта, то есть аренды этих танкеров, и так далее.