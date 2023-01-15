Теперь всё на азиатские рынки? Эксперты рассказали, куда Россия будет поставлять природные ресурсы

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хочу обратить внимание на график бюджетных поступлений от экспорта нефти и газа. Хотела бы услышать ваш комментарий по этому поводу.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:
Здесь надо сказать, что по газу, нефти и углю немножко разная ситуация, потому что газ сложнее перевозить, транспортировать. Именно там основная проблема в том, чтобы создать инфраструктуру по переходу на азиатские рынки. У нас, к сожалению, до сих пор нет собственной технологии строительства крупнотоннажных заводов СПГ, заводов по сжижению, чтобы в танкере перевозить. Кстати, танкеры мы тоже пока не строим сами. Была попытка скооперироваться с Южной Кореей, южнокорейские компании то играем, то не играем, то помогаем, выполняем контракты, то нет. На Дальнем Востоке в Судоверфи «Звезда». По нефти и углю – здесь перевозить гораздо проще. И, по сути, мы уже перешли на азиатские рынки. С 10 августа уголь нельзя в ЕС поставлять. С 5 декабря – нефть нельзя. То есть они уходят на азиатские рынки, мы перешли. Но там действительно вопрос в количестве танкеров, если мы про нефть говорим, потому что потолок цены – это не про то, что нельзя покупать у России нефть выше 60 долларов. Нет. Ее покупать можно по любым ценам. И ЕС, и американцы говорят о том, что вторичных санкций для покупателя нет. Но вот перевозить ее и страховать эту перевозку – это нельзя. Поэтому у России стратегическая задача: достаточный объем флота собрать, чтобы суметь довезти свою нефть и не тратиться на высокие ставки фрахта, то есть аренды этих танкеров, и так далее.
Андрей Гайдамака, экс-вице-президент компании «Лукойл» (Россия):
Я не совсем согласен с инфраструктурными вопросами. Да, конечно, инфраструктура в природном газе создается гораздо сложнее, дольше, чем в нефти и в угле. Но у нас с вами есть сегодня и «Сила Сибири», которая недозаполнена и которая заполняется сейчас постоянно. То есть еще два года назад мы поставляли пять миллиардов кубов. Я думаю, что (еще статистики нет) порядка 20-25 миллиардов кубов мы в этом году поставили. 25 миллиардов кубов – это большая сумма. И самое главное, что Китай каждый год приращивает 30 миллиардов кубов газа, спрос на внутреннем рынке. Китай сегодня – самый большой пылесос природного газа в мире. И, на мой взгляд, он будет продолжать таковым оставаться. А ваш покорный слуга, будучи в «Лукойле», мы прогнозировали спрос на природный газ 2030 года на уровне 700-800 миллиардов кубов. Тогда все мировые эксперты говорили о 60 миллиардах кубов спроса на 2030 год. Сегодняшний спрос Китая уже где-то около 400 миллиардов кубов, который вырос со 100 миллиардов кубов еще 10 лет назад. То есть Китай прирастил свой внутренний спрос сразу на пять Германий.
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