«Американцы – манипуляторы искусные». Как потолок цен на нефть и газ может повлиять на Россию?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Как можно оценить на сегодня игру ведущих стран ОПЕК в нынешней ситуации, потому что многие на Западе обвиняют Саудовскую Аравию в игре на стороне Москвы. Насколько эта оценка верна, по вашему мнению?
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:
Саудовская Аравия исходит из своих национальных интересов. В ЕС нарастает недовольство, пока это социально-экономическое недовольство, то есть люди выходят на всевозможные митинги, профсоюзы выводят. С требованием поднять зарплаты, понизить тарифы, но это не политические пока требования. То, что происходит это катастрофично для Германии в том числе, мы более 50 лет поставляли газ в Европу в больших объемах. Даже Боррель признает, он говорит, что европейские экономики выстроены в том числе на поставке доступных по объемам и по цене углеводородов из СССР, из России. И признает, что этот столп теперь уходит. Изменения титанические происходят.
Если мы говорим про ОПЕК, то тоже понимают, что дальше после России могут быть и они, в том числе потолок цены на нефть. Саудовская Аравия и другие страны понимают, что сегодня на России он экспериментируется, но если этот эксперимент признают удачным, то и на них будет то же самое. Вот по газу в ЕС, потолок цены на газ не против России вводится, а сразу против всех поставщиков, против биржевой торговли, поэтому и против нефти то же самое может быть. Саудовская Аравия еще прекрасно понимает, что если раньше США боялись с ними спорить или ссориться, потому что они были крупным поставщиком, то сейчас меньше миллиона баррелей в сутки идет из Саудовской Аравии в США. Они сами нарастили свою добычу, из других стран берут. А Саудовская Аравия теперь основной поставщик для Китая, основного стратегического конкурента США. Поэтому они понимают, что США из такого союзника основного переходят в страну, которая может создать риски, поэтому они тоже пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику, взаимодействуют с Россией, потому что наши интересы в данном случае в нефтяной сфере совпадают. Поэтому можно сделать прогноз, что ОПЕК не будет замещать те объемы, которые если Россия сейчас сократит добычу, они не будут это замещать, потому что иначе санкции в виде потолка цен признают удачными и распространят на них же.
Вадим Боровик, политолог:
Американцы – манипуляторы искусные, в свое время они смогли договориться с Саудовской Аравией, обрушили нефть и развалили Союз, одна из причин. Сейчас они будут, Россия в том числе была бенефициаром от того, что иранская нефть и венесуэльская были под санкциями. А сейчас когда мы видим выступления венесуэльских политиков, они говорят: а почему, когда мы были под санкциями и вынуждены были торговать в тени, все пользовались этим. Сегодня они готовы. Сегодня с Гуайдо уже никто не ведет переговоры. Байден говорит об иранской сделке. И они будут пытаться эту нефть вывести на рынок, тем самым выдавливать российскую нефть, надо это понимать. Здесь нужно готовым быть к разным сценариям развития ситуации, в том числе будут пытаться и на Саудовскую Аравию. Они крупные покупатели нефти Саудовской Аравии. И производитель нефти № 1. Просто у них очень большая экономика, а в принципе США № 1 производитель нефти в мире.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Почему российский рубль такой высокий? Ответил экс-вице-президент компании «Лукойл»
«В этом плане всё будет нормально». Стоит ли бояться резкого скачка цен на топливо в Беларуси?
Ограничения в поставках газа – преимущество для России или Запада? Рассказал экс-вице-президент компании «Лукойл»