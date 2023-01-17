«Американцы – манипуляторы искусные». Как потолок цен на нефть и газ может повлиять на Россию?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:

Саудовская Аравия исходит из своих национальных интересов. В ЕС нарастает недовольство, пока это социально-экономическое недовольство, то есть люди выходят на всевозможные митинги, профсоюзы выводят. С требованием поднять зарплаты, понизить тарифы, но это не политические пока требования. То, что происходит это катастрофично для Германии в том числе, мы более 50 лет поставляли газ в Европу в больших объемах. Даже Боррель признает, он говорит, что европейские экономики выстроены в том числе на поставке доступных по объемам и по цене углеводородов из СССР, из России. И признает, что этот столп теперь уходит. Изменения титанические происходят.

Если мы говорим про ОПЕК, то тоже понимают, что дальше после России могут быть и они, в том числе потолок цены на нефть. Саудовская Аравия и другие страны понимают, что сегодня на России он экспериментируется, но если этот эксперимент признают удачным, то и на них будет то же самое. Вот по газу в ЕС, потолок цены на газ не против России вводится, а сразу против всех поставщиков, против биржевой торговли, поэтому и против нефти то же самое может быть. Саудовская Аравия еще прекрасно понимает, что если раньше США боялись с ними спорить или ссориться, потому что они были крупным поставщиком, то сейчас меньше миллиона баррелей в сутки идет из Саудовской Аравии в США. Они сами нарастили свою добычу, из других стран берут. А Саудовская Аравия теперь основной поставщик для Китая, основного стратегического конкурента США. Поэтому они понимают, что США из такого союзника основного переходят в страну, которая может создать риски, поэтому они тоже пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику, взаимодействуют с Россией, потому что наши интересы в данном случае в нефтяной сфере совпадают. Поэтому можно сделать прогноз, что ОПЕК не будет замещать те объемы, которые если Россия сейчас сократит добычу, они не будут это замещать, потому что иначе санкции в виде потолка цен признают удачными и распространят на них же.