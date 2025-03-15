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Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»

15 марта 2025 17:41
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Почему ЕС открывает двери перед организаторами резни христиан в Сирии и отказывается от диалога с лидерами миротворцами?

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»-2

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:
В любой другой точке мира это вызвало бы острую реакцию Запада, но не сейчас, в то время как Европа успела вложить уже десятки миллионов долларов в этих сукиных сынов.

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»-4

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ: 
Долгое время европейцы вообще были отстранены практически от Сирии, но, тем не менее, после падения режима Башара Асада они сейчас пытаются вернуть упущенное и тоже играть определенную роль в сирийских делах.

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»-6

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ:
Те же самые европейцы, почему они пытаются взаимодействовать с новыми властями Сирии? Во многом в пику России, заставляя, в общем-то, Дамаск отказаться от российских баз, вытеснить нас оттуда.

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»-8

Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ, кандидат исторических наук, доцент:
Мир должен перестать быть черно-белым. Ценность человеческой жизни. К этому тоже нужно возвращаться.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 16 марта, 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Игорь Матвеев # Игорь Юшков # Ольга Лазоркина

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