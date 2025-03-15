Почему ЕС открывает двери перед организаторами резни христиан в Сирии и отказывается от диалога с лидерами миротворцами?

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:

В любой другой точке мира это вызвало бы острую реакцию Запада, но не сейчас, в то время как Европа успела вложить уже десятки миллионов долларов в этих сукиных сынов.

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:

Долгое время европейцы вообще были отстранены практически от Сирии, но, тем не менее, после падения режима Башара Асада они сейчас пытаются вернуть упущенное и тоже играть определенную роль в сирийских делах.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ:

Те же самые европейцы, почему они пытаются взаимодействовать с новыми властями Сирии? Во многом в пику России, заставляя, в общем-то, Дамаск отказаться от российских баз, вытеснить нас оттуда.