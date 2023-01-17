Россия планирует продавать газ через Турцию. Какие сложности могут возникнуть в этом процессе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Об идее создать в Турции крупнейших газовый хаб для поставок газа в Европу Владимир Путин заявил в октябре. Уже сегодня «Газпром» приступил к практической реализации проекта.

Проект газового хаба в Турции возник после диверсии на трубопроводе «Северный поток» в сентябре. «Скоро начнется эпопея обвинения России». Лукашенко о ситуации вокруг «Северного потока» – подробности здесь. Так и произошло. Европейские страны в один голос начали обвинять Россию. Видимо, огромный ущерб, дорогостоящий ремонт и снижение поставок газа для Евросоюза звучит очень выгодно. В России ситуацию расценили иначе. «Северный поток» стал небезопасным. Поэтому срочно понадобилась альтернатива. Владимир Путин предложил Турции создать на ее территории крупнейший газовый хаб. Туда, согласно плану, перенесут голубое топливо, которое должно было идти в Европу через Балтийское море.

Владимир Путин, президент России:

И именно там в значительной степени мы будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что, то что они натворили на своих площадках – это безумие. Выгода для России очевидна. После выхода из строя двух потоков, поставки газа в Европу сократились. Поэтому хаб позволит не только нарастить объемы продаж, но и минимизировать риски новых поставок. Ведь исходя из геополитической ситуации, от будущих взрывов никто не застрахован. Выгоду получит и Турция. В первую очередь, это отличная возможность создания мощной инфраструктуры и появление новых рабочих мест. При этом Турция также получит газ из Азербайджана и Ирана, что поможет Анкаре стать мощным посредником в продажах голубого топлива.

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, связанным с газопроводами и сжиженным природным газом. В данной связи проводим активные переговоры со многими странами: от Центральной Азии и Средиземного моря. «Газпром» приступил к реализации проекта еще в конце декабря 2022 года. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. Известно, что помимо «Газпрома», участниками хаба в Турции могут стать поставщики и из других стран. А все дальнейшие решения по проекту будут приниматься в течение этого года.

Надежда Сасс:

Порошу коллег вывести на экран карту. Именно так выглядит «Голубой поток», турецкий поток, балканский поток. Скажите, Вальдемар, распространено мнение, что через проект турецкого газового хаба Россия в среднестатистической перспективе решит вопрос экспорта газа в Европу. Просто придется пользоваться услугами посредников. Каковы риски того, что те же европейцы найдут способ ограничить российскую прибыль в этом проекте. Например, через тот же порог цен на газ.

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

Эрдоган очень неудобный переговорщик. Он уже не раз доказал свою оригинальность и не европейское мышление в общем контексте, как мы себе это предполагаем. Он не даст себя шантажировать и не даст забирать преимущественное положение своей страны, экономики никаким европейским чиновникам. Надо не забывать, что Турция 30 лет простояла в очереди на прием в ЕС, сейчас Эрдоган отыгрывает эту карту: вы нас не хотели, теперь получите. И он ее отыграет. Единственное, чего бы не хотелось, мы достаточно уже вошли в зависимость от него, например, по сдерживанию эмигрантских потоков. Мы платим 3 миллиарда, ЕС – 6 миллиардов, чтобы он как-то якобы сдерживал эти потоки. Он неоднозначно разыгрывал эту карту, увеличивая цены. Если он то же самое начнет делать с газом, то нам будет не очень весело. Не мы будем диктовать, а он будет диктовать, потому что у него нет этих зеленых моральных границ. Но предостеречь хочется и Россию: зависеть от такого партнера – это тоже не самых хороший выход, поэтому диверсифицировать эти процессы надо усиленно. Надо додавливать вопрос ремонта двух ниток или трех ниток взорванных для того, чтобы обезопасить себя. Надежда Сасс:

Как вы расцениваете перспективу и реализацию этого проекта газового хаба, хотя вы уже видите, что США не довольны. Уже определенные заявления в адрес турецкого правительства слышны.