Россия планирует продавать газ через Турцию. Какие сложности могут возникнуть в этом процессе?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Об идее создать в Турции крупнейших газовый хаб для поставок газа в Европу Владимир Путин заявил в октябре. Уже сегодня «Газпром» приступил к практической реализации проекта.
Проект газового хаба в Турции возник после диверсии на трубопроводе «Северный поток» в сентябре.
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Так и произошло. Европейские страны в один голос начали обвинять Россию. Видимо, огромный ущерб, дорогостоящий ремонт и снижение поставок газа для Евросоюза звучит очень выгодно. В России ситуацию расценили иначе. «Северный поток» стал небезопасным. Поэтому срочно понадобилась альтернатива. Владимир Путин предложил Турции создать на ее территории крупнейший газовый хаб. Туда, согласно плану, перенесут голубое топливо, которое должно было идти в Европу через Балтийское море.
Владимир Путин, президент России:
И именно там в значительной степени мы будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что, то что они натворили на своих площадках – это безумие.
Выгода для России очевидна. После выхода из строя двух потоков, поставки газа в Европу сократились. Поэтому хаб позволит не только нарастить объемы продаж, но и минимизировать риски новых поставок. Ведь исходя из геополитической ситуации, от будущих взрывов никто не застрахован. Выгоду получит и Турция. В первую очередь, это отличная возможность создания мощной инфраструктуры и появление новых рабочих мест. При этом Турция также получит газ из Азербайджана и Ирана, что поможет Анкаре стать мощным посредником в продажах голубого топлива.
Реджеп Эрдоган, президент Турции:
Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, связанным с газопроводами и сжиженным природным газом. В данной связи проводим активные переговоры со многими странами: от Центральной Азии и Средиземного моря.
«Газпром» приступил к реализации проекта еще в конце декабря 2022 года. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. Известно, что помимо «Газпрома», участниками хаба в Турции могут стать поставщики и из других стран. А все дальнейшие решения по проекту будут приниматься в течение этого года.
Надежда Сасс:
Порошу коллег вывести на экран карту. Именно так выглядит «Голубой поток», турецкий поток, балканский поток. Скажите, Вальдемар, распространено мнение, что через проект турецкого газового хаба Россия в среднестатистической перспективе решит вопрос экспорта газа в Европу. Просто придется пользоваться услугами посредников. Каковы риски того, что те же европейцы найдут способ ограничить российскую прибыль в этом проекте. Например, через тот же порог цен на газ.
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Эрдоган очень неудобный переговорщик. Он уже не раз доказал свою оригинальность и не европейское мышление в общем контексте, как мы себе это предполагаем. Он не даст себя шантажировать и не даст забирать преимущественное положение своей страны, экономики никаким европейским чиновникам. Надо не забывать, что Турция 30 лет простояла в очереди на прием в ЕС, сейчас Эрдоган отыгрывает эту карту: вы нас не хотели, теперь получите. И он ее отыграет. Единственное, чего бы не хотелось, мы достаточно уже вошли в зависимость от него, например, по сдерживанию эмигрантских потоков. Мы платим 3 миллиарда, ЕС – 6 миллиардов, чтобы он как-то якобы сдерживал эти потоки. Он неоднозначно разыгрывал эту карту, увеличивая цены. Если он то же самое начнет делать с газом, то нам будет не очень весело. Не мы будем диктовать, а он будет диктовать, потому что у него нет этих зеленых моральных границ. Но предостеречь хочется и Россию: зависеть от такого партнера – это тоже не самых хороший выход, поэтому диверсифицировать эти процессы надо усиленно. Надо додавливать вопрос ремонта двух ниток или трех ниток взорванных для того, чтобы обезопасить себя.
Надежда Сасс:
Как вы расцениваете перспективу и реализацию этого проекта газового хаба, хотя вы уже видите, что США не довольны. Уже определенные заявления в адрес турецкого правительства слышны.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:
Тут надо отметить, что проект газового хаба в Турции, скорее, вынужденный. Скорее, это реакция как раз на действия ЕС и США. Примерная логика такая, что вы национализируете наши газопроводы, вы взрываете наши газопроводы, вы давили на нас в виде Третьего энергетического пакета и говорили, что это у нас такое антимонопольное законодательство, ничего не можем сделать, запрещаем вам использовать полную мощность трубы, только половинку. Это и есть реакция, что не хотите, чтобы мы к вам внутрь ЕС до конечного потребителя доставляли, раз вы все это делаете, давайте вернемся на 50 лет назад, когда мы передавали наш газ за границы социалистического блока в первой нейтральной стране. Тогда и образовался газовый хаб в Австрии, туда все сходится. Если через Венгрию дальше посмотреть, он приходит как раз в Австрию. Давайте вернемся к такой ситуации. Мы будем оставлять первой же нейтральной стране, хотя бы она не вводила санкции против России, Турции, а дальше европейцы должны будут сами забирать. Сами вкладывать деньги в строительство газопроводов по своей территории хотя бы до Австрии, да, для России это действительно риски, потому что Эрдоган харизматичный политик.
Но тем не менее идея какая: газовый хаб позволит обезличивать газ. Почему туда как раз будут приходить азербайджанский газ, иранский газ? Чтобы европейские компании, которые хотят торговать с Россией, не зря более 50 лет эта торговля существовала. Они могут говорить, что не у России берут, мы на хабе купили, там биржа. И в этом плане ставка делается на это. Но тоже тут надо сначала вести переговоры с самими европейскими компаниями, потому что пока переговоры идут только между Россией и Турцией. Неизбежно мы придем к тому, что нужно будет заключать контракт или дополнительные соглашения с самим бизнесом европейским, чтобы не вышло так, что мы построим трубы, приведем дополнительные объемы в Турцию, а там никто брать не будет. То есть в этом плане тоже надо осторожно вести себя.
Надежда Сасс:
Говорим о турецком газовом хабе, о его перспективах, какое ваше отношение к этому? Скажите, сможет ли Европа получать российский газ немного иным методом? Если это и случится, найдутся недовольные происходящим, которые, скорее всего, поспособствуют ограничению российской прибыли. Есть ли такие риски, на ваш взгляд?
Андрей Гайдамака, экс-вице-президент компании «Лукойл» (Россия):
Сегодня Россия имеет возможности для поставки через Турцию порядка 50 миллиардов кубов, это огромная сумма. Это больше, чем идет сегодня через Украину. Сегодня задействованный потенциал – меньше четверти от этих возможностей. Поэтому через Турцию Россия может поставлять достаточно большие объемы. Потенциал «Южного газового коридора», который сделан на Турцию, еще больше. То есть это может быть большим транзитом через Турцию. Очень жаль, что в свое время Болгария отказалась от прямого подключения, то что сейчас турецкий поток, был болгарский поток. Я тоже согласен с предыдущими спикерами, что Турция непростой переговорщик. И если у тебя есть возможность поставлять не через Турцию, то лучше было сделать именно так.
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