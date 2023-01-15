Сколько будет стоить нефть и от чего это зависит? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Скажите, пожалуйста, сколько, по вашему мнению, будет стоить баррель нефти марки Brent к концу 2023 года? Конечно же, сложно предугадать, но определенную аналитику для наших зрителей предоставить, я думаю, у вас получится.

Вадим Боровик, политолог:

Абсолютно точный вам никто прогноз не даст. Есть очень серьезная вариативность. Зависит от целого ряда факторов. От того, насколько быстро Китай выйдет из локдауна. От того, какой объем рецессии будет и будет ли наблюдаться в мировой экономике в ряде ведущих покупателей энергоносителей. От того, насколько Россия сможет выстроить логистику. И главное – обеспечить платежи за энергоресурсы. И, плюс к тому же, какие дисконты она будет вынуждена предоставлять. Это все будет играть роль. Поэтому важно для Российской Федерации сегодня в большей степени, чтобы цена на нефть и на газ не упала ниже того предела, который обеспечивает минимальный дефицит федерального бюджета. Вот это самая главная задача.

Андрей Гайдамака, экс-вице-президент компании «Лукойл» (Россия):

90+. Надежда Сасс:

Лаконично.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:

Я согласен, что здесь действительно нас, наверное, ожидает цена под конец года больше, чем сейчас. Но вот в течение всего года она будет меняться. Первое полугодие, наверное, все-таки будет довольно напряженным периодом. Там уже действительно и Китай хоть объявил о снятии карантинных мер, но еще окончательно не увеличил объем потребления. То есть эффекта на нефтяной рынок мы пока до конца не видим. С другой стороны, есть спад экономической активности из-за того, что и в США, и в ЕС поднимали ставки Центральный банк, ФРС – это давит на цену. Поэтому во втором полугодии, я думаю, что как раз будет период восстановления и в Китае. И экономическая активность в странах Запада увеличится. Опять же, вопрос: а сколько будет цена на мировом рынке и какая будет российская? Я здесь более-менее оптимистично на это смотрю. На то, что, как в 2022 году, тоже скидка постепенно уменьшалась на российскую нефть, и в 2023-м она тоже во втором полугодии будет уменьшаться и уменьшаться.