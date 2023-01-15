Сколько будет стоить нефть и от чего это зависит? Рассказали эксперты
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Скажите, пожалуйста, сколько, по вашему мнению, будет стоить баррель нефти марки Brent к концу 2023 года? Конечно же, сложно предугадать, но определенную аналитику для наших зрителей предоставить, я думаю, у вас получится.
Вадим Боровик, политолог:
Абсолютно точный вам никто прогноз не даст. Есть очень серьезная вариативность. Зависит от целого ряда факторов. От того, насколько быстро Китай выйдет из локдауна. От того, какой объем рецессии будет и будет ли наблюдаться в мировой экономике в ряде ведущих покупателей энергоносителей. От того, насколько Россия сможет выстроить логистику. И главное – обеспечить платежи за энергоресурсы. И, плюс к тому же, какие дисконты она будет вынуждена предоставлять. Это все будет играть роль. Поэтому важно для Российской Федерации сегодня в большей степени, чтобы цена на нефть и на газ не упала ниже того предела, который обеспечивает минимальный дефицит федерального бюджета. Вот это самая главная задача.
Андрей Гайдамака, экс-вице-президент компании «Лукойл» (Россия):
90+.
Надежда Сасс:
Лаконично.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:
Я согласен, что здесь действительно нас, наверное, ожидает цена под конец года больше, чем сейчас. Но вот в течение всего года она будет меняться. Первое полугодие, наверное, все-таки будет довольно напряженным периодом. Там уже действительно и Китай хоть объявил о снятии карантинных мер, но еще окончательно не увеличил объем потребления. То есть эффекта на нефтяной рынок мы пока до конца не видим. С другой стороны, есть спад экономической активности из-за того, что и в США, и в ЕС поднимали ставки Центральный банк, ФРС – это давит на цену. Поэтому во втором полугодии, я думаю, что как раз будет период восстановления и в Китае. И экономическая активность в странах Запада увеличится. Опять же, вопрос: а сколько будет цена на мировом рынке и какая будет российская? Я здесь более-менее оптимистично на это смотрю. На то, что, как в 2022 году, тоже скидка постепенно уменьшалась на российскую нефть, и в 2023-м она тоже во втором полугодии будет уменьшаться и уменьшаться.
Надежда Сасс:
Стоит детальнее обсудить графику динамики цен на нефть. Мы примерно понимаем, что в первый месяц, который 2023 года, не отличается цена на нефть, которая была в завершении 2022-го. То есть вот этот скачок был в прошлом, а сейчас более-менее идет в рост цена на нефть. Но, судя из вашего ответа, Игорь, каких-то кардинальных рывков или спадов не наблюдается.
Игорь Юшков:
Тут важно отметить, что есть факторы, которые давят на цену, толкая ее вниз. Это фактор общеэкономический. Потому что в 2022 году из-за того, что энергия в принципе была дорогой, развивалась инфляция в странах-импортерах углеводородов. В Европе, в США, и они все поднимали ставку ФРС, Европейского центрального банка, чтобы побороть инфляцию. Но это приводит к тому, что экономическая активность замедляется. Соответственно, нефти надо меньше. Но фундаментальный фактор, который создал условия высоких цен на энергию – это недофинансирование многолетнее, недоинвестирование в отрасль. Он остается, никуда не делся. И в 2022 году тоже инвестиций было недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Поэтому этот фундаментальный фактор будет поддерживать цены на нефть, газ, уголь на высоком уровне.
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