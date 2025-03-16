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Юшков: для России первоочередная задача – проконтролировать, куда после Сирии пойдут террористы

16 марта 2025 19:49
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Юшков: для России первоочередная задача – проконтролировать, куда после Сирии пойдут террористы-2

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при правительстве РФ:
Для нас это большая проблема. Мы можем вспомнить последние кровавые теракты, которые были в Москве, и поймем, что действительно эта проблема актуальна. Поэтому для нас вопрос: а куда двинут эти люди, если вот там закончилась, скажем так, для них эта кровавая работа? Куда пойдут представители террористических организаций? Поэтому, конечно, для нас это первоочередная задача, чтобы они не пошли ни на постсоветское пространство, обратно к себе в республики, ни под видом мирных жителей въехали в Россию и здесь, возможно, создавали какие-то спящие ячейки или проводили, не дай бог, теракты. Поэтому, конечно, нас беспокоит этот вопрос. Я думаю, что и других игроков примерно так же он беспокоит.

Тот же самый Израиль. А куда двинут все эти вооруженные силы? Они что, там все переквалифицируются в обычных рабочих в Сирии? Есть большие сомнения в этом. Поэтому я думаю, что Израиль пытается, если не себе забрать всю эту территорию, то какую-то буферную зону сделать. Там методы его, конечно, тоже вызывают очень много вопросов. Тем не менее интересы у всех одинаковые. Какой-то контроль и какое-то прогнозируемое движение создать в этом регионе.

# Терроризм # Игорь Юшков # Международная политика

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