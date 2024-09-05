Постигают медицину со школьной парты. В Рогачёве открыли профильный класс для будущих врачей
Халаты, как у настоящих врачей, и азарт в горящих глазах. В Рогачевской школе № 5 открылся профильный медицинский класс, ученики которого будут изучать основы будущей профессии не только в теории, но и на практике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На занятии побывала Анна Корольчук.
Роман Сомов мечтает продолжить семейную династию и стать врачом. Юноша с детства наблюдал за мамой и братом и хотел так же помогать людям.
Роман Сомов, учащийся средней школы № 5 Рогачева:
Мой старший брат выпускник этой школы, его учили учителя, которые учат сейчас меня. Он работает анестезиологом-реаниматологом. Я понимаю, что будущая профессия не только совмещена с человеческими качествами, но и надо постоянно взаимодействовать с людьми. Потому что пациенты уникальны каждый по-своему. Я знаю, что готов к трудностям и осуществлю свою мечту.
Тему профильных классов поднимали на прошедшем педагогическом совете. Из зала прозвучал вопрос о сокращении числа предметов в выпускных классах в пользу профильных дисциплин. Однако ответ главы государства, да и мнение учителей, однозначно: выпускник школы должен обладать широким кругозором и уметь анализировать происходящее. А для этого необходимо разбираться во многом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что так оно и должно быть, ибо мы превратимся в тех американцев, с которых иногда смеемся. Они знают свой город (относительно). Ладно, они не знают, где Беларусь. Они не знают, что такое Россия, где она, что она самая огромная страна, что там какой-то конфликт. Все-таки человек, выходящий за порог нашей школы, должен быть образованным по многим вопросам. Я думал, у нас нет такой проблемы. А коль они появились и вам, Светлана, и другим, особенно классным руководителям, надо на корню это уничтожать. Наша школа должна давать если уже не огромные, обширные познания мира, но достаточные для того, чтобы жить в обществе и общаться с другими.
Учебная программа для профильного класса утверждена Министерством образования. Кроме углубленного изучения химии и биологии, для школьников будут проводить факультативы с выездными занятиями.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Приятно отметить, что с этого года у нас появились медицинские классы в регионе. Это медицинские классы в Гомеле, Речице, Рогачеве. Важно отметить, что две трети часов, отведенных на эти факультативы, будут проводиться нашими преподавателями – практикующими врачами, которые будут выезжать в эти школы и проводить занятия на тему «Введение в медицинскую специальность». Когда мы работаем со школой, это ранний выбор образовательной траектории. Когда ребята уже в 10 классе вникают профессию, понимают, что их ждет, определяются с выбором вуза. Это значит, что это более мотивированные ребята.
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