20 студентов из Экваториальной Гвинеи выиграли гранты от Президента на обучение в Беларуси
Более 6 тысяч километров не преграда для получения качественного образования. Граждане Экваториальной Гвинеи в 2025 году впервые приехали на обучение в белорусские медицинские вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой обмен стал возможен благодаря договоренностям, которые были достигнуты на уровне президентов двух стран. Гранты на обучение в Беларуси получили 20 человек.
Наша страна открыта для экспорта образовательных услуг. Из 20 тысяч будущих врачей и провизоров в университетах обучается порядка 5 тысяч иностранцев из 63 стран. Их привлекает высокая практикоориентированность процесса. В Гомельском государственном медицинском университете уже обучаются 13 студентов из Экваториальной Гвинеи.
О том, как воплощается в жизнь перспективный образовательный проект, в репортаже Анны Корольчук.
Сальвадор Сима приехал в Гомель из Малабо – столицы Экваториальной Гвинеи. Благодаря белорусскому гранту он и еще 12 соотечественников стали студентами медицинского вуза. Кандидаты прошли специальный отбор.
Сальвадор Сима Ндонг Манге, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Да, было сложно – ничего не дается просто так. Но я счастлив, что я здесь. Я мечтаю двигаться вперед, получить знания и вернуться домой. У нас не хватает специалистов.
Именно поэтому Беларусь протянула руку – для поддержки партнерских отношений с африканской страной, где развитие медицины жизненно необходимо. Президентский грант покрывает стоимость обучения и оплату общежития. Также ребята будут получать стипендию.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Это то новое направление, которое именно лидер нашей страны открыл для нашей республики. И оно поддерживается на самом высоком уровне. Мы в рамках Гомельского государственного медицинского университета обязуемся предоставить высококачественное образование.
Со второго семестра группа начнет постигать азы медицины. Молодые люди выбрали специальность «Медико-диагностическое дело» – таких врачей не хватает на родине. Через 5 лет смогут на специальном оборудовании выполнять лабораторную и лучевую диагностику.
Ана Тереса Сепа Куаресма, студентка Гомельского государственного медицинского университета:
Медицина у нас еще развивается. Есть врачи общей практики, но нужны узкие специалисты, их не хватает для всего населения. Поэтому мы приехали сюда учиться. Хотим улучшить ситуацию и внести вклад в развитие нашей страны.
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