20 студентов из Экваториальной Гвинеи выиграли гранты от Президента на обучение в Беларуси

Более 6 тысяч километров не преграда для получения качественного образования. Граждане Экваториальной Гвинеи в 2025 году впервые приехали на обучение в белорусские медицинские вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой обмен стал возможен благодаря договоренностям, которые были достигнуты на уровне президентов двух стран. Гранты на обучение в Беларуси получили 20 человек.

Наша страна открыта для экспорта образовательных услуг. Из 20 тысяч будущих врачей и провизоров в университетах обучается порядка 5 тысяч иностранцев из 63 стран. Их привлекает высокая практикоориентированность процесса. В Гомельском государственном медицинском университете уже обучаются 13 студентов из Экваториальной Гвинеи.