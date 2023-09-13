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В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням

13 сентября 2023 13:49
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Лучшие инфекционисты, микробиологи и иммунологи принимают участие в международном конгрессе, который проходит в Гомеле. Он объединил около 500 медиков из девяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням-1

Специалисты представляют результаты своих исследований и обсуждают новые методы диагностики, лечения и профилактики социально значимых инфекций у взрослых и детей. Знаковым событием стало и открытие первого в Беларуси представительства Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням.

В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням-4

Юрий Лобзин, президент Международной общественной организации «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»:
Это важнейшее событие, имеющее большой резонанс, значение не только для Республики Беларусь, но и для Российской Федерации, и для всех других стран (а это 11 государств), входящих в Международную общественную организацию «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням».

В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням-7

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Как показывает история человечества, регулярно происходят эпидемии и периодически происходят пандемии. И чтобы наша страна, Российская Федерация и в целом регион были готовы к следующей эпидемии, пандемии, уже сегодня мы должны готовы платформу научных изысканий, образовательную платформу и подготовку наших врачей адаптировать к новым знаниям.

В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням-10

Штаб-квартира общества работает в Санкт-Петербурге, созданы представительства в Екатеринбурге, Иркутске, а также в Казахстане. Открытие центра в Гомеле позволит расширить международные научные и образовательные контакты в медицине.

# Медицина # общество # Игорь Стома # Фотофакт

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