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В ЕС одобрили создание центров депортации за пределами объединения

27 марта 2026 06:41
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Европейский парламент поддержал законопроект, позволяющий создавать центры для выдворения мигрантов за пределами Евросоюза: «за» проголосовали почти 400 депутатов, «против» высказались чуть более 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Испании план ускоренной легализации мигрантов вызывает серьезное напряжение в системе.

В ЕС одобрили создание центров депортации за пределами объединения-2

Теперь документу предстоит пройти согласование с Еврокомиссией и Советом ЕС. Инициатива предполагает отправку просителей убежища в специальные центры в третьих странах при наличии соответствующих соглашений – как это уже сделала Италия с Албанией; исключение предусмотрено для несовершеннолетних. Сторонники изменений называют такое решение шагом к более жесткой системе возвращения, тогда как критики полагают, что оно подрывает прежний консенсус в Европарламенте.

# Европейский союз

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