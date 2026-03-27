В ЕС одобрили создание центров депортации за пределами объединения

Европейский парламент поддержал законопроект, позволяющий создавать центры для выдворения мигрантов за пределами Евросоюза: «за» проголосовали почти 400 депутатов, «против» высказались чуть более 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь документу предстоит пройти согласование с Еврокомиссией и Советом ЕС. Инициатива предполагает отправку просителей убежища в специальные центры в третьих странах при наличии соответствующих соглашений – как это уже сделала Италия с Албанией; исключение предусмотрено для несовершеннолетних. Сторонники изменений называют такое решение шагом к более жесткой системе возвращения, тогда как критики полагают, что оно подрывает прежний консенсус в Европарламенте.