Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом?
Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).
Сохранять лучшие традиции школы, приумножая их новыми технологиями, – секрет белорусского образования. О качестве говорят и цифры. Так, БГУ в 2021 году в рейтинге среди лучших вузов стран Европы и Средней Азии поднялся сразу на три позиции, став 22-м из 450. А Гомельский медицинский университет накануне получил международную аккредитацию Всемирной федерации медобразования.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Нашим выпускникам (в том числе нашим иностранным выпускникам) очень важно, чтобы наш вуз предоставлял возможность обучения и диплом международного образца. Поэтому то, что было сделано, это очень существенный успех. И я хочу подчеркнуть, что не только впервые, но по специальности, например, «Медико-диагностическое дело» на сегодня и по специальности «Медико-профилактическое дело» мы – единственные в стране, которые прошли международную аккредитацию.
Не ради оценок, а ради получения бесценного опыта. Студенты сами вызвались помогать врачам в период пандемии и отправились работать в красной зоне. Волонтеры участвуют и в реабилитации пациентов после ковида. Учитывая запрос времени, в университете открыли новую специальность – «Медико-профилактическое дело». Ее выпускники смогут работать эпидемиологами, вирусологами и бактериологами.
Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета.