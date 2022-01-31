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Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом?

31 января 2022 18:26
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Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).

Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом?-1

Сохранять лучшие традиции школы, приумножая их новыми технологиями, – секрет белорусского образования. О качестве говорят и цифры. Так, БГУ в 2021 году в рейтинге среди лучших вузов стран Европы и Средней Азии поднялся сразу на три позиции, став 22-м из 450. А Гомельский медицинский университет накануне получил международную аккредитацию Всемирной федерации медобразования.

Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом?-4

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Нашим выпускникам (в том числе нашим иностранным выпускникам) очень важно, чтобы наш вуз предоставлял возможность обучения и диплом международного образца. Поэтому то, что было сделано, это очень существенный успех. И я хочу подчеркнуть, что не только впервые, но по специальности, например, «Медико-диагностическое дело» на сегодня и по специальности «Медико-профилактическое дело» мы – единственные в стране, которые прошли международную аккредитацию.

Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом?-7

Не ради оценок, а ради получения бесценного опыта. Студенты сами вызвались помогать врачам в период пандемии и отправились работать в красной зоне. Волонтеры участвуют и в реабилитации пациентов после ковида. Учитывая запрос времени, в университете открыли новую специальность – «Медико-профилактическое дело». Ее выпускники смогут работать эпидемиологами, вирусологами и бактериологами.

Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Стома # Галина Буро # Фотофакт

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