«Молодёжь готова брать на себя ответственность». Можно ли стать руководителем в 25 лет?
Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сегодня молодые не боятся стоять во главе. У нас есть такие цифры статистики: удельный вес молодежи от 15 до 30 лет в общей численности руководителей за 2021 год – 11 %, примечательно, что половина из них – девушки.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если раньше к годам 40 человек только пытался смотреть на вершины власти, то сегодня миром правят 25-летние. Антон, что вы скажете по этому поводу?
Антон Сорокин, заместитель начальника Республиканского молодежного центра:
Молодежь готова брать на себя ответственность. На самом деле, сейчас создано очень много различных программ по развитию лидерских навыков, лидерской компетенции. Одними из ярких примеров хочу привести Гомельскую область. Губернатор Гомельской области инициировал Школу молодого руководителя. На протяжении полугода прокачивали молодежь, и сейчас многие из них уже занимают руководящие должности на различных предприятиях. Также есть различные программы в общественном объединении «Белорусский республиканский союз молодежи» по развитию лидерских навыков и компетенций. Про студенческие отряды, что наша молодежь уже набирается опыта там начиная с 14-15 лет – это тоже дополнительный скилл. То есть сейчас уже к 25 годам на самом деле молодой человек обладает определенными компетенциями, навыками. Если он еще занимал активную гражданскую, общественную позицию, он также обладает коммуникативными навыками, что в первую очередь очень важно для руководителя. Поэтому, в принципе, да. Кстати, тоже ректор гомельского меда – один из самых молодых ректоров вообще в Беларуси, министр образования Андрей Иванович Иванец – также молодой руководитель, очень перспективный. Молодежь готова.
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