«Молодёжь готова брать на себя ответственность». Можно ли стать руководителем в 25 лет?

Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сегодня молодые не боятся стоять во главе. У нас есть такие цифры статистики: удельный вес молодежи от 15 до 30 лет в общей численности руководителей за 2021 год – 11 %, примечательно, что половина из них – девушки.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если раньше к годам 40 человек только пытался смотреть на вершины власти, то сегодня миром правят 25-летние. Антон, что вы скажете по этому поводу?