В Беларуси открыли первое представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням

Новости Беларуси. Чтобы вместе противостоять биологическим угрозам. В Гомельском медицинском университете проходит международный конгресс инфекционистов, микробиологов и иммунологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в очном формате форум собрал около 500 участников – ведущих врачей и ученых СНГ в этой сфере. Знаковым моментом стало открытие на базе вуза первого в Беларуси представительства Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням. Что это даст отечественной медицине, узнавала Анна Корольчук.

Лучшие инфекционисты и микробиологи, авторитетные эксперты мирового уровня приехали на международный конгресс в Гомеле. Он объединил около 500 участников из 9 стран. На повестке дня – обмен опытом и самые последние достижения медицины в сфере диагностики, лечения и профилактики инфекций у взрослых и детей. Знаковый момент форума – открытие первого в Беларуси представительства Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням. В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням. Читайте здесь. Опыт показал – бороться с пандемией можно лишь общими усилиями, а для победы нужна основательная подготовка. Имея международную поддержку, наши врачи смогут лучше подготовиться к инфекционным и биологическим угрозам.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Мы видим, что вакциноуправляемые инфекции поднимают голову. Врачи еще 20 лет назад не видели кори. Сегодня мы видим с вами, что вспышки кори происходят. И нашему поколению врачей нужно знать, что делать, как бороться. Исторически в Беларуси не создавались свои вакцины, несмотря на то что у нас сильная наука. Создание белорусской вакцины, я могу сказать такую фразу, чуть-чуть патетическую, сравнимо с запуском белорусского спутника в космос. Вирусные инфекции – бич XXI века, поэтому выпуск отечественной вакцины, без сомнения, можно отнести к вопросу государственной безопасности.

Анна Корольчук, корреспондент:

Как один из лидеров в сфере вакцинологии, Гомельский медицинский университет был среди инициаторов создания национальной платформы по производству вакцин. Именно здесь, на базе вуза, и его научно-исследовательской лаборатории будут проходить государственные клинические испытания первой белорусской вакцины против коронавируса.

Такой выбор оправдан – в арсенале ученых самое современное оборудование и наработанный опыт в изучении COVID-19. В тему погрузились сразу с начала пандемии. Университет взял на себя проведение части тестов, чтобы разгрузить медучреждения. Речь идет как о методе ПЦР, так и о более сложных исследованиях тяжелого течения болезни. Работали и над расшифровкой генома коронавируса. Новая задача еще ответственнее.

Евгений Воропаев, проректор по научной работе Гомельского государственного медицинского университета:

Будем оценивать клеточный иммунитет при коронавирусной инфекции, для чего у нас имеется соответствующее оборудование. На финансовые средства Гомельского инновационного фонда мы приобрели современный прибор, который позволяет провести исследования клеточного иммунитета.